Eestis toimub ka juunioride autoralli MM-etapp

Koroonaviiruse pandeemia eel jõuti JWRC-s sõita ära vaid Rootsi MM-etapp. Uue kalendri kohaselt jätkub hooaeg Eestis, seejärel saavad noored ralliässad võimaluse kihutada veel Saksamaa ja Itaalia MM-ralli ajal. Seega jäävad võrreldes esialgse kalendriga ära Soome ja Walesi etapid.

"Hooaja jätkumine Eestist on suurepärane ning ma ei suuda seda ära oodata," rääkis FIA JWRC sarja direktor Maciej Woda DirtFishi vahendusel. "Alates sarja alustamisest saadik on mul olnud au töötada koos talendikate Eesti rallisõitjatega. Alates Egon Kaurist 2011. aastal kuni Ken Torni ja Roland Poomini välja, siis toetus, mida eestlased erinevatel rallidel on saanud, on olnud vapustav. On aeg, et JWRC külastaks ükskord seda rallihullu riiki!"

Kuna võistluskalender vähenes viie ralli pealt nelja peale, loevad üldarvestus nüüd sõitja kolm parimat tulemust. Lisaks teenitakse punkte igal rallil kiiruskatsete võitude eest.

JWRC-sarja juhib ühe etapi järel rootslane Tom Kristensson 28 silmaga. Talle järgnevad lätlane Martins Sesks (19) ja Ken Torn (15).