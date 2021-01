Eestis peetakse 2021. aastal ka Junior WRC sarja etapp

JWRC-etapp peeti Rally Estonia raames ka 2020. aastal. Siis oli parim Martinš Sesks (Läti), eestlastest tuli Robert Virves kolmandaks. Kaasa lõi ka Ken Torn, kes pidi katkestama.

JWRC-sarja 2021. aasta kalender:

22.-25. aprill Horvaatia

20.-23. mai Portugal

15.-18. juuli Eesti

13.-15. august Belgia

14.-17. oktoober Hispaania

Võistlejad sõidavad taas Ford Fiesta Rally4 autodega, rehvitarnijaks on Pirelli. Arvesse läheb neli parimat tulemust. Kui võistlejad on enne Hispaanias peetavat viimast etappi teinud kaasa vähemalt kolmel rallil, on neil Hispaanias võimalik teenida topeltpunkte.

Mullu oli JWRC-sarja võitja Tom Kristenssoni auhinnaks hooaeg Ford Fiesta Rally2 autoga WRC3-sarjas. 2021. aasta auhinnad selguvad MM-sarja kodulehe teatel varsti.