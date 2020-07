Eesti Post avaldas Rally Estonia margi, millel Tänak kihutab Toyotaga

Margi nominaal on 5.90, mis on rahvusvahelise maksikirja saatmise hind ja võimaldab saata näiteks ka väiksemaid rallimeeneid.

Margi ja esimese päeva ümbriku on kujundanud tunnustatud margikunstnik Indrek Ilves.

Margiplokil on kujutatud 2019.aasta autoralli maailmameistreid Ott Tänakut ja Martin Järveoja ning nende ralliautot Toyota Yaris WRC. Ühtlasi võideti sama autoga eelmisel aastal peetud Rally Estonia.

Ümbrikul on kujutatud mullu Rally Estonia 5. koha saavutanud Craig Breeni ja Paul Nagle´i ning nende Hyundai i20 WRC ralliautot. Sarnase autoga kihutavad tänavu ka meie mehed Tänak/Järveoja.

Mõlemad kujunduses kasutatud fotod on tehtud eelmise aasta Rally Estonial. Margiplokil kasutatud foto autor on lätlane Gatis Smudzis ja esimese päeva ümbrikul oleva foto autor Jaanus Ree. Fotograafide nimed on paigutatud kujundustesse.

Margi tiraazh on 15 000 ja mark on trükitud trükikojas Vaba Maa.

„Postmarkide väljaandmine eriliste sündmuste jäädvustamiseks on kogu maailmas püsiv trend,“ ütles Eesti Posti juhatuse liige ja postiäri valdkonna juht Kaida Kauler. „WRC etapi toimumine Eestis on kindlasti ajalooline märk mitte ainult eesti autospordile, vaid Eestile laiemalt. Temaatiline postmark jääb seda meenutama aastakümneteks ning saab väärtuslikuks osaks filatelistide kogudes.“

„Eesti Posti poolt välja antav WRC Rally Estonia mark ja esimese päeva ümbrik tähistavad vääriliselt Eesti ühiseid pingutusi, et autoralli maailmameistrivõistluste etapp 2020. aasta septembris Eestis toimub,“ ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava. „Usun, et huvi selle margi vastu on sama suur kui ralli vastu nii Eestis kui mujal maailmas.“