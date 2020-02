EAL-i juhatuse liige Rally Estonia ärajäämisest: oleme jätkuvalt valmis lahendust otsima ja leidma

"Ega see registreerimistasu tõstmine mingi uus asi polnud, sellega oli tegeletud juba enne minu aega, eelmisest kevadest. Lihtsalt nüüd oli see üldsuse jaoks ootamatu," ütles Janis Kaal 100 000 euro skandaali kommenteerides, vahendab ERR-i spordiportaal.

"Kui me sügisel Urmoga sel teemal läbi rääkima hakkasime, siis Urmo nentis, et see teema ei ole tema jaoks uus, see on juba eelmisest kevadest laual. Lihtsalt nüüd ta kellegi tahtel või tahtmatusest viidi meediasse. Kindlasti üldsuse jaoks on see väga uus ja jahmatav teema, mida on tulnud seletada. Teatud mõttes oli pressikonverentsi vaatamine kergendav, sest ma sain kinnitust, et kindlasti ei olnud põhjus selles, et seda raha ei leitud. Põhjused on ilmselt kuskil mujal ja küllap Urmo teab neid ise paremini."

"Olin valmis igasugusteks arenguteks. See, et ta sellisel kujul välja tuli, oli šokeeriv, nagu ma ütlesin. Oleks eeldanud, et oleme partnerid ja oleme diskussioonis lõpuni, otsime lahendust ka kõige keerulisemates olukordades. Ka täna olen seda meelt, et autospordiliit on jätkuvalt valmis seda lahendust otsima ja leidma," lisas Kaal.

