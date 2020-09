DELFI VIDEO | Vaata, mis teekonna rallialale pääsemiseks on korraldajad loonud, et takistada viiruse levikut Rally Estonial

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhi Tiia Luhti sõnul võib olukord koroonaviiruse levikuga muutuda väga kiiresti ja ennetav viiruse leviku tõkestamisesse panustamine on väga oluline. "Kuid kohustuslik mask on ainult üks meede, mida me kõik peaksime järgime mitte ainult sel nädalavahetusel Rally Estonial, vaid kogu aeg ka teistel suurematel kogunemistel üle Eesti," lausus Luht rallieelse pressiteate vahendusel. "Näiteks oleme me koostöös ralli korraldajatega läbi mänginud kogu teekonna, kuidas viiruse levikut rallil takistakse."

Nagu Eesti MM-etapi avakatse eel sai näha, siis mõnikümmend meetrit enne pealtvaatajatele mõeldud alale pääsemist on iga sissepääsu juures nii-öelda kätepesujaamad, kus rallifännid saavad enda käed ära desinfitseerida. Tõsi, päris kõik seda võimalust ära ei kasutanud, ent enamik inimesi seda siiski tegi.

Seejärel ootasid pealtvaatajaid ees abilised, kes jagasid näomaske. Teatavasti ilma maskita rallialale ei pääse. Alles siis, kui inimesel oli mask ilusti ees, pääses ta sissepääsupunkti juurde, kus tema rallipassi kontrolliti.

Rallialal ringi liikudes oli hea meel näha, et enamik inimestest kandis ka pärast katse äärde pääsemist maski edasi. Tõsi, janu kustutamiseks või suitsu tegemiseks tuli see hetkeks siiski eest võtta. Pealtvaatamisalal hakkasid silma ka üksikud rallifännid, kes maski siiski ei kandnud. Õnneks aga tegid nad seda suuremast massist, kes katse ääres seisid, mitukümmend meetrit tagapool.

