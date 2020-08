DELFI VIDEO | Roland Poom järjekordsetest muutustest: olen nendega harjunud

"Koha peal vaatab, mis saama hakkab, aga nagu enne ütlesin, siis ükski sportlane kaotama ei lähe," rääkis Poom Delfile antud intervjuus eesmärkidest. "Loomulikult on mõte, et tuleb kõige kiiremini sõita - lihtne."

"Kindlasti kõik Eesti poisid võiksid kiired olla, jätkas ta. "Oliver Solberg kindlasti ja eks seal on palju kiireid sõitjaid veel. Esiots on päris tihe alati ja soomlased võivad kõik väga kiiretel teedel kiired olla."

Kui Viru rallil, kus Poom viimati võistles, valmistas Red Grey meeskonda Poomile ette Hyundai i20 R5 masina, siis nüüd hakkab ta sõitma Ford Fiesta R5 MkII-ga. Lisaks, kui eelnevad 23 rallit on Poomi poolt juhitud auto kaardilugeja kohal istunud Ken Järveoja, siis Rally Estonial istub tema kõrval kogenud Erik Lepikson.

"Olen viimased kolm rallit sõitnud kolme erineva autoga. Nende muutustega olen ära harjunud," rääkis Poom. "Midagi kodust viimasel mitmel rallil järjest pole olnud, aga see oli ootamatu põhjus, miks Hyundai välja vahetasime. Järgnevatel rallidel tahaks kindlasti Hyundaiga jätkata, aga see ei tohi (sõitu) mõjutada. Tuleb hakkama saada. Võib-olla kolme erineva autoga sõites saan piisavalt ideid sellest, mida tahan, et auto teeks."

Vaata videost, miks pidi Poom Hyundai masina sedapuhku Fordi vastu välja vahetama.