DELFI VIDEO | Rally Estonia loobus nimisponsorist: nii mõnigi kandidaat ei klappinud meie väärtustega

Ürituse korraldaja Tarmo Hõbe tunnistas Delfile antud intervjuus, et sel aastal pole rallil nimisponsorit: “Meil oli mitmeid variante, kuid nii mõnigi neist ei klappinud meie väärtustega. Otsustasime sel aastal, et ei võta endale nimisponsorit.”

Rallifoorumites liiguvad ringi kuulujutud, nagu oleks varem reklaamitud 16 rallipassile ka saladuslik 17. variant. Hõbe kinnitas, et on ka spekulatsioone kuulnud ning tõdes, et pääsmete soetamisel on tõesti ühel kindlal seltskonnal väike eelis “Soovime edendada Eestis karavanautode kultuuri ning oleme neile võimaldanud eelbroneerida ligi sada piletit. Need aga ei lähe teistele lubatud 16 000 pääsme arvelt,” kinnitas ürituse korraldaja.

Vaata pikemalt Delfi videost.