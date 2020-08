DELFI VIDEO | Pikalt võistluspausilt naasev Karl Kruuda: ajaloolisest momendist ei tahtnud eemale jääda

Viimati oli Kruuda võistlustules 2018. aasta oktoobris FIA Aasia ja Vaikse ookeani rallimeistrivõistluste sarja Hiina etapil "See otsus käis võib-olla sama kiiresti kui Rally Estonia meeskonnal otsus võtta vastu MM-etapp korraldada," selgitas Kruuda Delfile valikut osaleda kodusel MM-rallil. "Eluaegne unistus on kõikidel eestlastel olla oma kodus WRC etapil. Me kõik oleme seda soovinud. Ma ei tahtnud küll sellest ajaloolisest momendist eemale jääda."

"Ma lähen ootama seda, mida loodan, et MM-etapp mulle pakub - seda head mõnusat meeleolu, mis seal oli," jätkas Volkswagen Polo GTI R5 masinaga võistlev Kruuda. "Mida parem tulemus, seda positiivsem emotsioon, aga ma ei usu, et tulemus mulle väga suurt rolli mängib."

"Olen ühe korra saanud autosse istuda, paar-kolm nädalat tagasi ja on plaanis veel istuda," rääkis austraallasest kaardilugeja Dale Moscattiga tööd tegev rallisõitja. "Kilometraaž, mis enne sõidetud saab, pole meeletu. Sellist ettevalmistust, nagu kunagi sai tehtud, sellist enam ei tee."

Vaata videost, mida rääkis Kruuda veel Rally Estonia kohta ja koostööst venna Gustaviga, kes samuti võistlusest osa võtab!