DELFI VIDEO | Ott Tänak Rally Estoniast: tänane üritus on Eesti kohta väga hästi, hüpped olid kohati väga kurjad

„Teed on väga lahedad. Hüpped olid kohati väga kurjad ja natuke ülepakutud. Usun, et loodus teeb aastatega oma töö ja silub need vähe ära ning muutuvad loomulikumaks. Teed on kihvtid ja siin on lahe võidu sõita,“ rääkis Tänak.

Rally Estonia korraldajate eesmärgiks on teadupärast jõuda WRC-sarja. Tänaku arvates on selle eesmärgi täitmine üsna keeruline. „Täna ei ole korralduses probleeme, et WRC-sarja saada. Sari on kinni erinevates asjades. Sinna sarja saada on keeruline. Tänane üritus on Eesti kohta väga hästi,“ arvas Tänak.

Vaata videost, mida arvab Tänak augusti alguses toimuvast Soome rallist ning selleks tehtud ettevalmistustest.