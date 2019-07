DELFI VIDEO | Märtin uue põlvkonna WRC-autost: tükk aega ei taha proovida. See on noorte meeste masin

„Natuke töötunne tekkis. Oli ka lahedamaid hetki. Esimesel katsel oli liiga palju ärevaid momente. Edaspidi oli kõik kontrolli all,“ tõdes Märtin enda esituse kohta.

Märtini jaoks oli see esimeseks korraks sõita tänapäevase WRC-autoga. Võistluse järel tunnistas kogenud eestlane, et niipea teda sama auto roolis enam ei näe.

„Tükk aega ei taha proovida. See on noorte meeste masin. Kui ei ole tahtmist ja motivatsiooni hästi esineda, siis on väga raske sellega midagi suurt saavutada. Piirid on kaugel. Kui tõused diivani pealt üles, siis lihtne ei ole,“ tõdes Märtin.