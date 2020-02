DELFI VIDEO JA BLOGI | KARM: Rally Estonia jääb sel aastal ära!

Rally Estonia pressikonverents

Pressikonverents on läbi!

Aava: me ei ole tahtnud Ott Tänakut või Markko Märtinit sellesse asja kaasata. Minul pole andmeid, mida ja kellega on räägitud ja mis on nende arvamus.

Aava: selle kriisi sügavus ongi see, et tahame teha võimalikult head asja. Peamine küsimus on selles, kas meie vastu on usaldus, et WRC-etapp Eestisse tuua või mitte. Autospordiliit on juba ise öelnud, et Rally Estoniat tuleks teha ilma tulede ja viledeta, et jääks raha üle muudeks tegevusteks.

Aava: see halb asi, mille me täna teatavaks tegime, võib olla millegi uue algus. Ma ei pea silmas paleepööret autospordiliidus. Kui keegi üritab meilt välja pressida, et hakkame kukutama autospordiliitu, siis nii see pole. See ei viiks kuhugi.

Aava: elu näidanud, et meil on väga raske WRC-etapile mõtlemist lõpetada. Kui eelmine kord nii juhtus, tulime hoopis uuel tasemel mõtetega. Ma ei saa midagi välitada. Me ei torma oma know-how'd mööda maailma laiali jagama. Meie peamine partner oli ja on Eesti riik.

Aava: olukord on väga halb, sest peame siit edasi kohtuma erinevate partneritega riigist kuni erasektorini. Mul ei ole täna kindlust, et saame tulevikus selle projektiga edasi tegeleda.

Aava: kui meil oleks olnud kindel garantii, et WRC-etapp tuleb Eestisse, oleks seda asja palju lihtsam teha olnud. Aga meil oli suur unistus ja vahel suured unistused täituvad. Ainus garantii, mis meil sai olla, oli väga suur töö.

Tarmo Hõbe: WRC promootor oli sellest uudisest teada saades ebameeldivalt üllatunud. Neil oli kurb, et tehtud töö läheb luhta. Samas nad mõistsid, et kui alaliidu tuge pole, ei saa nii kõrgel tasemel rallit korraldada.

Aava vastus küsimusele, kas nad tunnevad, et alaliit üritab Rally Estoniat seniste korraldajate käest ära kaaperdada. "Ma ei spekuleeriks sellel teemal. Kuigi meile on alaliidu poolt tulnud e-kirja teel väiteid, et nad suudaks rallit ise korraldada."

Aava: sisulised kokkulepped WRC-tiimidega olid olemas. Olime saamas partneritega heasse rütmi. Kriitilise hulga WRC-tiimide siia saamine läks libedalt. Ei vasta tõele, et tahtsimegi võistlust ära jätta, et meil pole toetajaid, et meil pole raha, et tiimid ei taha siia tulla. Need väited on valed.

Tarmo Hõbe: 100 000 euro nõue pole Grossi lubadusega tegelikult lahendatud. See nõue oleks kehtinud ka järgmistel aastatel, võib-olla oleks see olnud juba 200 000 või 300 000.

Aava: asjaolu, et see 100 000 euro teema eelmisel nädalal meediasse lekkis, oli vale. Otsus oli tegelikult selleks ajaks juba valmis ja käesolev nädal ainult kinnitas seda. Sel nädalal pole meil alaliiduga enam kontakti olnud.

Aava: oleme kolm kuud üritanud asja alaliiduga lahendada. Seda ei ole võimalik teha päevade või nädalatega. Sponsorite leidmine polnud raskem kui varem.

Aava: Oleg Grossi eilsed sõnad, et ta tõmbab teemale joone alla, oli mitmeti mõistetav. Ausalt öeldes olin isegi natuke hirmul, kui hommikul kodust välja astusin.

Aava kinnitab, et poleks vääritimõistmist, siis praeguse teadmise kohaselt jääb ralli kindlasti ära.

Aava: alaliit määras varajases faasis meiega läbirääkijaks Janis Kaalu. Läbirääkimised vältasid kolm kuud. Rääkisime, saatsime sõnumeid ja nii edasi. Ei vasta tõele, et pöördusin selle teemaga Oleg Grossi poole alles 14. veebruar, tegelikult juhtus see detsembris. Ka tema soovitas pöörduda Janis Kaalu poole. Sain aru, miks Grossi avaldus tuli täpselt tund aega enne seda pressikonverentsi. See ei ole isekas otsus. Rallisõber kannatab, meie kannatame, riik kannatab.

Aava: usaldus saab kaduda äkitselt ja pika aja vältel. See usaldus kadus samm sammult. Nägime pikka aega vaeva, aga tegelikult on kriis või lõhe sügavam kui see 100 000 eurot.

Aava: Rally Estonia 2020 korraldus on lõppenud!

Aava: On spekuleeritud, et kas me saaks alaliidust ümber minna. FIA on Eesti alaliidule andnud ainupädevuse korraldada võistlusi. Me ei saa neist ümber minna. Kõne alla ei tule ka Lätti minek.

Aava: minu usaldus alaliidu vastu on kadunud.

Aava: meie jaoks on üllatus, et alaliit muutis oma strateegiat. Nad andsid meile märku, et WRC-ralli toomine Eestisse pole enam vajalik. Selleks kehtestati ka 100 000 euro suurune registreerimistasu. Meie jaoks on lõppjaam teadmata. Me ei tea, kuhu me sõidame.

Urmo Aava: Eesti riik on meile esitanud tellimuse, et me tooks riigile maksuraha tagasi. Iga euro, mis meile 2019. aastal anti, tuli riigile tagasi.

Tarmo Hõbe jõuab aastasse 2019, kui Eestis peetu ametlik WRC promotsiooniralli. Peateemani pole veel jõutud...

Alustuseks räägivad Aava ja Kütt ajaloost, täpsemalt 2016. ja 2017. aastast.

Kõlab, nagu on oodata teadet Rally Estonia ärajäämise kohta...

Ralli kauaaegne peakorraldaja Urmo Aava: otsused on kahjuks juba sündinud, tulime neid vahendama.

Rally Estonia meediajuht Margus Kiiver ütles sissejuhatuseks, et nad pole soovinud tüli lahendada meedia vahendusel, vaid nad on viimasel nädalal istunud läbirääkimistelaua taga ka Eesti Autospordi Liiduga.

Laua taga on Tarmo Hõbe, Urmo Aava ja Silver Kütt.

Pressikonverents algab täpselt kell 14.

Tere päevast! Teeme pressikonverentsist kokkuvõtte ka otseblogis.