DELFI VIDEO | Fännide abiga Rally Estoniale pääsenud Egon Kaur: mõnel teisel sõitjal läks asi kuidagi lihtsamalt

Kaur oli üks rallisõitjatest, kes sai koduseks MM-ralliks vajaliku eelarve kokku tänu fännide abile. "Ikka väga keeruliselt läks," sõnas Kaur eelarve kokku saamisest. "Kui vaadata mõnda teist sõitjat, kes stardis on, siis tundub, et neil läks kuidagi lihtsamalt. Päris raske ja tihe töö on olnud ja nagu testigagi, siis endiselt jätkub ka lõpuni välja."

Kui möödunud nädalal toimunud Lõuna-Eesti rallil näitas Kaur suurepärast minekut Ford Fiesta Proto masinaga, millega ta sai Eesti meistrivõistluste arvestuses Ford Fiesta WRC-ga sõitnud Georg Grossi järel teise koha, siis Rally Estonial on tema käsutuses Škoda Fabia R5. Küll aga pole veel kindel, kas eestlane saab enne võistlust Škodat testida. "Hetkel ei saa veel eesmärke seada. Nagu pressikonverentsil sai öeldud, siis võistluseelarve on kokku saadud, aga täna pole veel testimiseks eelarvet," tunnistas Kaur.

"Hetkel tegeleme aktiivselt testieelarve kokku saamisega, et saaks nädalavahetusel korralikult testida ja võistluse alguses kohe tempo üles. Hetkel on testikatse olemas, meeskond on kohal, aga autot veel käima panna ei saa," võttis rallisõitja olukorra kokku.

Vaata videost, kuidas Kaur Lõuna-Eesti ralli kokku võttis ning missuguse sõnumi ta fännidele saatis!