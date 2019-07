DELFI RALLY ESTONIAL | Vägevat debüüti tegev Karl Martin Volver: alguses olid emotsioonid väga laes

Volver asub Rally Estonia avapäeva järel R5 masinaga sõitjate konkurentsis 5. kohal. Kogenud Raul Jeetsi edestab ta 8,8 sekundit. Üldarvestuses on Volver 12.

„Päeva algusega võis väga rahul olla, emotsioonid olid väga. Kiiruskatsed olid huvitavad, palju aeglasemaid lõike ja nikerdamist, mis mulle sobisid. Teises pooles olid aga väga kiired lõigud ja palju hüppamist. Tunnen, et kiiremad kohad vajavad veel palju harjutamist," arutles Škoda Fabiaga sõitev Volver.

Pühapäeval ei kavatse Volver minna otseselt võidu sõitma. Olulisem on oma tänavuse hooaja esimesel rallil kindlasti finišisse jõuda. „Meie jaoks on see ikkagi testiralli. Tavaline testikilomeeter pole nii kasulik kui võistluskilomeeter. Võistluses tulevad detailid rohkem välja," märkis noor rallimees. „Testisõidul hoiad enda rohkem tagasi ja ei riski nii palju kui võistluses. Üritame sõita sama tempoga."

Volveri sõnul sarnaneb pühapäevane pikim kiiruskatse laupäeva esimese katsega ning peaks talle sobima. „Ehk on meil seal kiirus jälle tagasi. Samas hüppame ka juba üha rohkem ja teame, kuidas auto trampliinidel käitub," lisas ta.