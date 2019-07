DELFI RALLY ESTONIAL | Uue R5 masinaga sõitev Teemu Suninen: ees ootab keeruline nädalavahetus

"Eesmärk on näha, missugust kiirust suudab uus auto arendada. Pean ausalt tunnistama, et pole veel jõudnud ühtegi kilomeetrit R5-ga sõita," rääkis Suninen Delfile. "Homme on pikem shakedown (testikatse - K.R) kui tavalistel rallidel, seega on meil veidi aega ikkagi autoga harjuda."

"Ilmselt tuleb väikseid muudatusi seadistuses siiski teha. Vähemalt on nii, et kui oleme rallil kiired, saan öelda, et olin suuteline koheselt pärast masinasse istumist täiskiirusel sõitma."

Üle pika aja R5 masinaga sõitev Suninen lisas, et konkurents Rally Estonial tuleb kõva. "Takamota (Katsuta), Nikolai (Gryazin) ja Eerik Pietarinen sõidavad samuti R5-ga. Sellistel teedel on nad kõik kiired ning neil on siinsetes oludes minust isegi rohkem kogemusi. Mind ootab ees keeruline ralli."

Sunineni sõnul on Rally Estonia teeolud teatud osas sarnased ka Soome ralliga. "Kiiruse mõttes on siin Soomeks hea valmistuda. Siin on suurepärane võimalus harjuda kiirete radadega, saab ikkagi gaas põhjas sõita. Samas on ka erinevusi. Soomes on tõusud sujuvamad. Siin on tõusud pimedad ehk ei näe üldse, mis tee ees ootab."