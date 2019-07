DELFI RALLY ESTONIAL | Urmo Aava: ahistame põliseid rallifänne

Rally Estoniaga seoses on väga palju räägitud teede ümberehitusest. Aava selgitas, et järeldusi tehti eelmisel aastal sõitjate poolt tulnud kriitikast. „Oleme teinud väga palju tööd trampliinide ja erinevate rajalõikude ehitamisega. Eelmise aasta hüpped olid liiga teravad ja kippusid autosid esiosa peale kukutama. Tänavu on aga hüpped minu jaoks võib-olla isegi liiga sujuvad,“ rääkis ta.

Aava tunnistas Delfile antud videointervjuus, et pealtvaatajate tavainimese jaoks mugavatesse vaatamiskohtadesse suunamisega tehakse liiga põlistele rallifännidele. „Ahistame hardcore rallifänne,“ tõdes ta, ent lubas tulevikuks ka sellistele inimestele eraldi maiuspalu valmistada.

Vaata videost, keda peab Aava Rally Estonia soosikuks, mida ta arvab Markko Märtini võimalustest, miks on hea, kui rallimees pole ammu kunagi tuttavaid kiiruskatseid läbinud ning miks ei oota ta rajaäärde üle 40 000 inimese.