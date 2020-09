DELFI RALLY ESTONIAL | Thierry Neuville: eesmärk on edestada Ogier'd ja Evansit

Kuuekordset maailmameistrit Ogier'd peab belglane edestama, et astuda sammuke lähemale MM-tiitlile. "Ilmselgelt on mu peamised rivaalid sel nädalavahetusel Ogier ja Elfyn, kes on minust punktitabelis ees. Ühtlasi on nad ka stardijärjekorras minu ees. See saab olema minu peamine eesmärk. Elfyn on seda rallit eelmisel aastal WRC autoga sõitnud. Minu ja Ogier' jaoks on siin rohkem avastamist," rääkis ta täna ajakirjanikele Zoomi vahendusel antud pressikonverentsil.

Küsimusele, kuidas edestada homme algaval rallil Tänakut, vastas Neuville: "Ma ei tea. Usun, et see saab olema keeruline väljakutse. Näis, kuidas meie kiirus on, aga ma pole kindel, et me kogu distantsi peale suudame temast kiiremad olla. Tema tempos püsimine saab olema raske. Ta teab väga hästi, kuhu oma rattaid sättida. Osadel katsetel on legendi ja kiiruse lugemine väga väljakutsuv. Lõuna-Eesti rallil polnud me võimelised riske võtma. Sel nädalal peaksin ma sellega rohkem tegelema. Loodetavasti on kiirus parem, aga Otti võita saab olema keeruline."

Neuville'i sõnul tegi täna sadanud vihm legendi kirjutamise ja rajaga tutvumise raskeks ning aknast välja vaadates ei tundu ka prognoos rallipäevadeks kõige roosilisem. "Pidin ühel katsel lausa seisma jääma, sest ei näinud midagi, vihma sadas nii palju, igal pool seisev vesi. Enamus katsed olid siiski OK. Kaks päeva on veel aega, enne kui ralli korralikult käima läheb. Loodetavasti püsib ilm kuivem, aga kui ma praegu välja vaatan, siis seis ei tundu hea," ütles ta.

Belgia telekanalile RTBF antud intervjuus oli Neuville aga seda meelt, et vihm võib talle isegi kasuks tulla, sest see teeks eespool startijatele tingimused paremaks. "Koostasime väga hea legendi, mis on ülikiire ralli jaoks esmatähtis, ka auto on parem kui enne ning loodame kohe ründama asuda," lisas ta.

Neuville tegi ka ennustuse: "Paneksin panuse Tänakule. Craig Breen on kiiretel rallidel tugev olnud, Eesti teed meenutavad pigem Poola omi ja Poolas olen sõitnud hästi. Seega Tänak, siis meie Breeniga (Hyundai kolmas piloot on Craig Breen - G.L.) ja siis Ogier."