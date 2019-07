DELFI RALLY ESTONIAL | Teemu Suninen uuest Fordi masinast: palju on veel õppida, aga iga katsega läks paremaks

Kui jäänud on veel sõita Tartu linnakatse, on soomlane üldarvestuses 11. kohal. R5 sõitjate seas hoiab ta neljandat positsiooni, teda edestavad Oliver Solberg, Rainer Aus ja Eerik Pietarinen.

"Tegelikult tuleb ralliga rahule jääda. Selle autoga polnud enne Rally Estoniat ühtegi kogemust," rääkis Suninen viimase katse eel Delfile. "Nüüd oleme leidnud häid seadistusi, et auto oleks võimalikult heas tasakaalus. Loomulikult on veel palju teadmata, sest meil on vaja väga erinevates oludes autot testida, et saada autot perfektsemaks. Iga katsega läks aga asi paremaks."

"Kõige rohkem avaldas muljet mootori pöördemoment," jätkas soomlane. "Selle arendamisega oleme kõige rohkem täkkesse pannud. Kõige rohkem muret valmistas aga käikude vahetamine. Siin kehtivate regulatsioonide tõttu me ei saanud aga väga midagi muuta."

"Ei jäänud kiirematest autodest ülemäära maha. R5 auto kohta on see okei tulemus," sõnas Suninen üldarvestuse 11. koha kohta.