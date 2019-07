DELFI RALLY ESTONIAL | Tänak timmib autot teepuhastamiseks sobivaks, Märtin käis põllul

Ott Tänak ja Martin Järveoja võttis endale tänaseks spetsiaalselt esimese stardikoha, et testida, kuidas auto teepuhastajana kõige paremini töötab. „Proovime erinevaid asju, et saada seadistuse nii optimaalseks kui võimalik. Pärast Rally Estoniat on meil veel tulemas üks Soome ralli test," rääkis Tänak ning lisas, et Otepää ümbruses on tee puhastamine isegi keerulisem kui Soomes. „See oleneb natuke ka ilmast. Siin on palju vihma sadanud ja tee seetõttu pehmem ning mehhaanilist pidamist tuleb tee pealt rohkem. See teeb asjad lihtsamaks." Kahe kiiruskatse järel edestab Tänak teisel kohal olevat Andreas Mikkelseni 18,1 sekundiga. Craig Breen kaotab Tänakule 23,1 sekundit.

Põnevat heitlust peavad Geirg Gross ja Markko Märtin. Esialgu on 6. kohal asuv Märtin 7. positsiooni hoidvast Grossist 10 sekundit kiirem.

„Esimesel kiiruskatsel oli kõvasti tegemist: käisime põllul ja ristmikud olid väga keerulised, lihtne ei ole," kirjeldas Märtin hommikusi katsumusi. „Teine kiiruskatse oli paiguti hea, aga siis tuli uus ja kitsas osa, kus rütm kadus ära." Küsimuse peale, kas auto vajab hoolduspausil seadistamist, vastas Märtin: „Auto juures pole midagi teha, ennast tuleb sättida!"

Grossi sõnul on tal traditsiooniliselt keeruline end hommikul käima saada. „Lõuna-Eesti teed on kurjad, siin peab väga täpselt sõitma," nentis ta. „Kui ühes kurvis valesti lähed, laperdad veel mitu kurvi järgi. Aga esimene ring on meil alati nõrk, ehk läheb pärast paremaks."

Märtini edestamine oleks Grossi jaoks elu suurim võit. „Selleks tuleb vaadata, et teel ka püsiks. Kui kindlust ei ole, ei saa pressida," tõdes ta.