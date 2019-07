DELFI RALLY ESTONIAL | Ott Tänak videointervjuus: me ei tulnud siia tühjalt sõitma

Autoralli MM-sarjas liidrikohal asuv Tänak lisas, et koduses Eestis sõitmine on tema jaoks oluline. Nii nagu on Rally Estonia oluline terve Eesti autospordi jaoks. „Võrreldes MM-rallidega on pinge siiski veidike erinev,“ nentis ta.

Vaata videost, millised on sellel nädalavahetusel Tänaku ja Toyota meeskonna eesmärgid ning mida ta arvab Rally Estonia kiiruskatsetest ja oma konkurentidest.