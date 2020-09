DELFI RALLY ESTONIAL | Ott Tänak: kiirel rallil tekivad vahed väga raskelt. Kõik hakkavad algusest peale üritama

Päev enne Rally Estonia algust antud intervjuus ei osanud Ott Tänak ennast ja suuremaid konkurente positsioneerida. „Enne rallit on raske ütelda, kus me olema hakkame. Tean, et oleme andnud hetkel endast parima ja olen rahul tööga, mida oleme seni teinud," rääkis ta. „Oleme teinud kõik, mis võimalik ja püüame kogu tööd siin rakendada. Kas see on aga piisav, ei oska veel ütelda."

Kuigi viimasest MM-rallist on möödas üle viie kuu, ei näe Tänak põhjust sõidutunnetuse puudumise pärast muretseda. Pärast koroonaviirusest tekkinud pausi, on ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga saanud sõita piisavalt testikilomeetreid ja osaleda ka kahel väiksemal rallil Itaalias ja koduses Eestis. „Oleme sõitnud juba omajagu ning tahaks uskuda, et sõidurütm on olemas," märkis Tänak.

Rally Estonia eel asub Tänak MM-arvestuses 5. kohal. See tähendab seda, et laupäevase pika päeva esimese poole, saab ta sõita viienda autona. Kruusateel normaalsetes oludes, on see parem, kui ees teed puhastada. Vihmase ilma korral, aga eestlase eelis kaob. Tänak saatuselt erilist kingitust igatahes ei oota.

„Täna on terve päeva sadanud. Teed on märjad ja vaevalt need ära kuivavad. Seega ei teki meil stardikohaga mingit eelist," arutles ta. „Kindlasti tuleb kohe algusest peale anda endast maksimum. Kuna tegemist on kiire ralliga, siis tekivad vahed väga raskelt. Kõik hakkavad algusest peale üritama."

Tänaku ees stardivad kõik tema suured konkurendid. MM-sarja liider Sebastien Ogier läheb rajale esimesena. Seejärel Elfyn Evans, Thierry Neuville ja Kalle Rovanperä. Pärast esimese ringi läbimist, pööratakse WRC-autode stardirivi paremusjärjestuse põhja ringi.

Kiiruslegendi koostades, tutvus Tänak ka Rally Estonia kiiruskatsete uute lõikudega. Tundmatuid kohti oli tema jaoks palju. „Uued lõigud on väikesed ja kitsad. Kuidas tee pinnas ellu jääb, ei oska ütelda. Palju sõltub ilmast," nentis ta. „Uusi hüppeid polnud korraldajad palju juurde teinud. Eelmise aasta teravad nukid on aga jäänud pigem väiksemaks."

Reede hommikul sõidetakse Rally Estonial testikatse. Õhtul aga avatakse ralli Raadil kulgeva lühikese kiiruskatsega.