DELFI RALLY ESTONIAL | Martin Järveoja videointervjuus: Soome ralliks on auto juba üsna küps

„Saime proovida erinevaid seadistusi. Soomeks on see auto juba üsna küps,“ sõnas Martin Järveoja enne päeva viimast kiiruskatset. „Auto töötab ja rütm on hea. Kõik on suurepärane.“ Enne viimast kiiruskatset olid MM-sarja üldliidrid ka kodurallil selged liidrid.

Vaata videost, mida rääkis Järveoja erinevates oludes sõitmisest, keskendumisest ja sellest, miks ei saa sõitjad alati fännide soovidele vastu tulla.