DELFI RALLY ESTONIAL | Markko Märtin: WRC-sarja meestele kannale astumine pole reaalne

„Olen kümne aasta jooksul kaks-kolm tõsisemat ralli moodi asja teinud ja sedagi vana tehnikaga. See on olematu kilometraaž võrreldes nendega, kes sõidavad iga päev," sõnas Märtin Tehvandil asuvas rallipargis. „Arvan, et tänapäeva sõitjatele kannale astumine ei saa olla reaalne."

Hommikul tiirutas Märtin koos kaardilugeja Kristo Kraagiga testikatsel ning püüdis Ford Fiesta WRCga sinasõprust sobitada. Testikilomeetreid kogus ta ka kolmapäeval Võrumaa teedel. Märtini hinnangul polegi erinevused praeguse auto ja tema enda tippaegade tehnika vahel väga suured, kuid need on ikkagi olemas. Paranenud aerodünaamika hoiab autot rohkem maaküljes kinni ning piirid on kaugemal. Aeg on edasi läinud, nentis ta kokkuvõtvalt.

„Minu jaoks on kõige raskem harjuda mootoriga. Vanasti oli mootoritel tugevam väändemoment, praegu on vaja kasutada kõrgemaid pöördeid ja raske on aru saada, millise käiguga peab sõitma. Tuleb leida tasakaal pöörete ja käikude vahel," selgitas Märtin sõidutehnilisi detaile. „Aga auto on väga lahe ja piirid kaugel, raske on neid isegi kobada."

Karjääri jooksul viis MM-rallit võitnud Märtini sõnul on auto juhtimine rallisõidu juures üks asi, kuid kiirusest vähemalt pool on kinni legendi järgi sõitmises. „See pole lihtne kui ei ole aastaid pidanud seda tegema ja kuulama. Tuttavamaid katseid on lihtsam, kuid suure hooga peast sõita nagunii ei saa. Peab arvestama legendiga, kuid selle vastuvõtmine on nii ja naa," tunnistas ta. „Olen siin enamike teid kunagi sõitnud ja saan aru, kus ma olen. Aga vaja on ka täpsust, et teada, kui palju ja kuhu künka tagant tee keerab. See eeldab legendi täpsust."