"Esimesed katsed olid täitsa imelised. Oliver sõitis väga-väga kiiresti," rääkis Petter Solberg poja esitustest Delfile. "Helistasin talle ja ütlesin, et okei, nüüd sa ei pea enam nii kiiresti sõitma."

"Tal on korralik edu olemas ja ütlesin talle, et võib nüüd rahulikumalt võtta ja targasti sõita," jätkas 44-aastane norralane. "Ta on sõitnud puhtalt ja suutnud vigu vältida. Ma ei suuda isegi uskuda, et nii hästi on seis."

Solberg lisas, et Oliveri eesmärgiks on Rally Estonial poodiumile jõuda.