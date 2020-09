DELFI RALLY ESTONIAL | Järveoja: hüpete teema on liiga üles puhutud

Jaan Martinson reporter RUS

Martin Jarveoja Foto: Helena El Mokni, Hyundai Motorsport / Helena El Mokni

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas, et pärast MM-sarja katkemist on sõidetud mitu väiksemat rallit, aga alles nüüd, kui punktidele kihutatakse, saab adrenaliini korralikult üles: „MM on ikka MM.”