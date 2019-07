DELFI RALLY ESTONIAL | Hyundai boss Adamo: oleme siin selleks, et Breenile ja Mikkelsenile kogemusi juurde anda

"Oleme siin selleks, et anda Craigile võimalus autoga harjuda. On oluline, et nii Breen kui ka Mikkelsen saaksid kilomeetreid juurde Hyundai masinas. Peamine eesmärk on ettevalmistumine Soomeks," rääkis Adamo reedeõhtusel ralli pidulikul avamisel Delfile. "Ühtlasi oleme Eestis, et nautida lihtsalt sellist üritust."

"Olen rahul, aga ma pole temaga veel rallil rääkinud, sest jõudsin alles nüüd õhtul siia ja pole jõudnud end asjadega kurssi viia," vastas Adamo küsimusele, kuidas ta on rahul Breeni senise tööga Hyundais. "Eks ma vestlen temaga hiljem, kui tekib võimalus."

"Väga võimas start on üritusele antud. Tartu on ilus koht, kõik on korraldatud suurepäraselt, atmosfäär on hea ja mul on hea meel siin kohal olla," kirjeldas Adamo esimesei muljeid Eestist.

Kui Rally Estonia ettevalmistused käivad Soomeks, siis mis eesmärgid sealseks ralliks on seatud? "See on juba teine teema. Võtame asju samm korraga."