DELFI RALLY ESTONIAL | Georg Gross: M-Sport aitas lahendada testikatsel meid tabanud probleemi

"Esimesel läbimisel kaotasime käigud rooli pealt ära. Pidin käsitsi vahetama, aga suutsin kuidagi ikkagi katse läbida," tunnistas Gross Delfile. "Õnneks on siin ikkagi kõik tehasetiimid kohal ja M-Spordi insenerid said visata pilgu peale. Nad leidsid rattast vea ja said asja parandatud."

"Teisel, kolmandal ja neljandal läbimisel oli tunne juba päris hea," jätkas Gross. "Kahjuks testikatse erineb kõvasti teistest Rally Estonia katsetest. Mõni üksik on mõnus vana Lõuna-Eesti ralli katse, aga üldiselt on väga palju juurde ehitatud teid. Eks näis, kuidas minema hakkab, aga seis on ülikeeruline."

Mis teeb Lõuna-Eesti teed keeruliseks? "Tee keerab kogu aeg kuhugi poole, üles ja alla. Hüppeid on tehtud enne ja peale kurvi, kui ka kurvi keskele. Väga täpne peab olema. Kõikidele tehasesõitjatele, kes siia on tulnud, on see suurepärane võimalus Soome ralliks valmistuda. Meiesugustele hobisõitjatele on see suur väljakutse," rääkis Gross muiates.

"Autoga tunnetus on iseenesest hea. Praegu veel proovin ühte teist seadistust, et oleks homseks hommikuks kogu informatsioon olemas," sõnas WRC-masinaga sõitev Gross. "Kõige rohkem kardan seda, et informatsiooni on legendis palju ja eks ole näha, kui hästi ma suudan seda suure hoo pealt vastu võtta."