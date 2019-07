DELFI RALLY ESTONIAL | FOTOD: WRC meeskondade ettevalmistused ralliks on täies hoos

Rally Estonia saab alguse homme, kui sõidetakse testi- ja kvalifikatsioonikatse. Ettevalmistused on juba käimas, sest sõitjatel on käes recce päev ehk valmistatakse ette kaarti eesootavaks ralliks. Meeskonnad on samal ajal töötamas autode kallal.