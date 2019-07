DELFI RALLY ESTONIAL | Esapekka Lappi: usun, et vaatamata pikale pausile näitab Markko Märtin siin head kiirust

"See on hea võimalus testida autot. Samal ajal on tegu ka võistlusega, aga prioriteediks on Soome ralli," rääkis Lappi Rally Estonia hooldusalas Delfile. "Järgmine nädal on ka ametlikud testipäevad ees ootamas ja siin saab nendeks valmistuda. Rally Estonia on suurepärane koht saada juurde teadmisi auto osas."

Lappi sõnul on siinsed teed aastate jooksul muutunud. "Olin viimati viis aastat tagasi Eestis. Nüüd on nad (korraldajad) lisanud siia palju hüppeid. Kõik teavad, et pinnas on siin veidi pehmem, aga üldjoontes on teed Soomega sarnased: kiired ja kitsad."

"Tore, et siin on mitmeid WRC mehi. Ei ole küll kogu nimekiri kohal, aga väga hea on võrrelda end teiste tiimidega," lisas 28-aastane soomlane. "Palju halvem on üksi testida ja siis ette kujutada, et mis konkurentide ajad olla võiks."

Lappi hindab heaks ka Markko Märtini võimalus Rally Estonial, kes teatavasti osaleb esimesel võistluses tänapäevase WRC masinaga. "Usun, et tal läheb hästi. Tegu on tema koduteedega. Loomulikult pole lihtne pärast pikka pausi tagasi tulla, aga see on võimalik. Ta tunneb siinseid teid hästi ja olen kindel, et Märtin on kiire."

Kui Rally Estonia eesmärgiks on testimine, siis mis ootused on Soome ralliks? "Olla parem kui varasematel etappidel. See oleks juba hea algus. Senine hooaeg on möödunud raskelt. Tahan samm-sammult paremaks muutuda."