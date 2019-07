DELFI RALLY ESTONIAL | Elfyn Evans Tänaku triumfist: tal on koos praegu täispakett

Evans hoidis avapäeva esimese katse järel teist kohta, kaotades liidrile ja hilisemale ralli võitjale Ott Tänakule 5,8 sekundiga. Teisel katsel aga maandus britt hüppelt nii õnnetult, et lõhkus gaasipedaali ja kaotust kogunes 48,1 sekundit.

"Esikoha eest heitlemine oli meie jaoks lõppenud pärast teist katset. Pärast seda oli fookus ainult auto testimisel Soomeks," rääkis 30-aastane britt Delfile Tartu linnakatse järgselt. "Proovisime võimalikult erinevaid seadistusi katsetada, et Soome jaoks valmis olla."

"Osad seadistused kukkusid hästi välja, teised mitte. Saime juurde väga palju kasulikku informatsiooni ja saame siit edasi liikuda testideks, mis meid Soomes järgmisel nädalal veel ees ootavad. Mõned teed on sarnased, aga loomulikult mitte kõik," võrdles M-Spordi sõitja Soome ja Lõuna-Eesti teid.

Mis aga oli Tänaku edu aluseks, kes edestas lähimaid jälitajaid enam kui minutiga? "Ta oli siin väga kiire. Loomulikult on ta ka WRC etappidel praegu hästi sõitmas. Teame juba eelmisest aastast, et Toyota on sellistel teedel kiire. Tänakul on koos praegu täispakett."

"Lisaks oli tema eeliseks ka see, et meil olid uued legendid katsete jaoks. Kogusime siit väärtuslikku informatsiooni, aga alati on keeruline tulla ja kirjutada uusi legende ilma varasema infota. Õnnitlused Tänakule, ta tegi suurepärast tööd."

"Läheme Soome suurte lootustega. Eesmärk on alati võtta maksimum. Minimaalselt sihime poodiumi. Reaalsus on see, et ees ootab ikkagi väga keeruline ralli tugevate sõitjatega," vaatas Evans tuleviku poole.