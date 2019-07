DELFI RALLY ESTONIAL | Andreas Mikkelsen: Tänak on siin peafavoriit

Tänavuseks hooajaks lepinguta jäänud Breeni jaoks on tegu üldse esimese võistlusega Hyundai masinas. Mullu sõitis iirlane teatavasti Citröeni ridades. "Pean Hyundai autot rohkem tundma õppima. Esmakordselt sõidan Hyundaiga võistlusolukorras. Palju on vaja Soome jaoks selgeks saada."

Kuidas on senised kogemused Hyundaiga möödunud? "Auto on hea. Eelmine nädal testisin Soomes ja olin väga rahul masinaga. Tunnen ennast enesekindlalt."

Breen lisas, et kindlat tulemust ta Rally Estonial ei sihi, vaid tahab lihtsalt WRC masinaga harjuda. "Suurepärane tunne on tagasi olla WRC masinas. Igatsesin seda väga. Ma pole novembrist saadik sõitnud ja hea on lihtsalt tagasi olla WRC-s."

Craig Breen Foto: Margus Pahv

Teine Hyundai sõitja Rally Estonial on autoralli MM-sarjas seitsmendat kohta hoidev Andreas Mikkelsen. Norralane lausus sarnaselt Breenile, et peamine eesmärk on ettevalmistus Soome ralliks. „Kavatseme siin proovida uusi asju, mida veel katsetanud pole. Muidugi oleks tore tipus heidelda, aga see pole siin prioriteediks. Tiim pole kindlaid eesmärke peale testimise seadnud."

"On väga hea, et Eestis toimub ralli, sest siin on Soomega sarnased teed. Sellistes oludes pole Hyundail ajalooliselt hästi läinud,” lisas Mikkelsen. „Mullune Soome etapp oli meie jaoks väga halb. Loodan väga, et suudame Eestis teha õigeid muudatusi autole, et oleksime teistega edaspidi konkurentsivõimelised. Sõltub asjaoludest, aga Soomes oleks hea esiviisikus lõpetada."