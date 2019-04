Citroen teatas: Rally Estonial stardib Esapekka Lappi

Mihkel Vaks, Citroëni Baltikumi maaletooja Veho Eesti AS juhatuse liige: "Meil on taaskord hea meel tervitada Citroëni tehasetiimi Eesti ralliradadel. Koostöös ralli korraldustiimi ja teiste sõiduautode maaletoojatega panustame kõik ühiselt sellesse, et Eesti oleks soositud sihtkoht WRC promotsiooniralli läbiviimiseks. Tehasetiimide jätkuv entusiasm on aga märk sellest, et võime kunagi saada au osaliseks võõrustada juba päris WRC maailmameistrivõistluste etappi."

Shell Helix Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on neil Citroëni meeskonnaga pikem koostöö ja see, et Prantsuse meeskond on taas stardis, on märk usaldusest.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: “Citroën on Rally Estonial kolmandat korda ja nende senine tagasiside on olnud edasiviiv. Esapekka Lappi ja Janne Ferm on Eesti rallifännide seas väga populaarsed ja usun, et neile tuleb kaasaelajaid ka Soomest. Nii nagu koostöö Citroëni meeskonnaga on ka koostöö Citroëni maaletooja Veho Eesti AS’iga olnud meil väga hea ja ka sellel korral on nende roll meeskonna stardi juures suur.”

Rallipassid on tänasest müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes, hinnaga 24€.

Shell Helix Rally Estonia 2019 sõidetakse 12.-14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel ning see on Eesti ja Läti meistrivõistluste, FIA European Rally Cup etapp ja WRC ametlik promotsiooniralli.