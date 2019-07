BLOGI JA FOTOD | Võimsalt sõitnud Tänak lõpetas Rally Estonia avapäeva kindla liidrina, Märtin seitsmes

RALLY ESTONIA

Ühtlasi võitis Solberg juba Läti meistrivõistluste etapi, sest Elva linnakatse oli selles arvestuses viimane!https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150092858277408768

Üldseis tänase päeva järel. Tänak kindel liider, aga mida suudab Breen Evansi ja Märtin Solbergi vastu homme?

Üheksanda katse tulemused.

Aus sõidab koguni neljanda aja, kaotades Evansile vaid 1,3 sekundiga!

Raul Jeets saab ajaks 1.35,0, mis annab talle katsel üheksanda koha, lükates muideks Lappi kümnendaks.

Solberg sõidab täpselt sama aja välja Gryaziniga!

Gryazin sõidab linnakatsel välja korraliku aja, kaotust Evansile 3,3 sekundit.

Nii Pietarinen kui Suninen kaotavad linnakatsel Märtinile!

Tänak on päeva lõpuks Mikkelseni ees 33,4-sekundilise eduga. Ootame ära ka R5 klassi ajad, seejärel anname teada esikümne lõpliku järjestuse päeva lõpuks.

Märtin saab viienda aja ning edestab Lappit 2,4 sekundiga!

Gorban kaotab Evansile 5,9 sekundiga. Nüüd tuleb Märtini kord!

"Hommik oli raske, aga lõpuks saime asjad ikkagi tööle," rääkis Evans katse järel.

Evans võtab Mikkelsenilt katsevõidu võimaluse! Britt edestab norralast 0,6 sekundiga. Mida suudab aga Märtin?

WRC sõitjad sõnavad kui ühest suust, et täna sai palju õpitud ning autot korralikult testitud.

Lappi kaotab lühikese katse kohta päris korralikult. Neljas aeg, Mikkelsenist maas 4,2 sekundiga.

Mikkelsen edestab napilt Tänakut, norralase edu 0,6 sekundit.

Breen kaotab Tänakule väga napilt, vaid 0,5 sekundiga!

Tänak näitab taset!https://twitter.com/zidrun/status/1150082923061809153

Tänak ühtlasi finišis, ajaks 1.31,6. Kas tuleb Tänakule järjekordne katsevõit?

Katse on lõpuks alanud ja Tänak on rajal!

Viimase informatsiooni järgi peaks mõne minuti jooksul katse algama.

Anname esimesel võimalusel teada, mis kell katse algab.

Korraldajatel on vaja tagada vaba tee kiirabiautole, sestap ka viimane katse veidi hilineb.

Just oli aga kuulda, et viimane katse lükkub veidi edasi seoses põhjustega, mis pole seotud otseselt ralliga. Rohkemat hetkel teada pole.

Viimane katse on kohe-kohe algamas!

Vaata, mida rääkis Järveoja!https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-martin-jarveoja-videointervjuus-soome-ralliks-on-auto-juba-usna-kups?id=86830529

Märtini kommentaar tänasele päevale!https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-markko-martin-videointervjuus-saaksin-hakkama-ka-kiirema-hooga-aga-ma-ei-taha-proovida?id=86830509

Poole tunni pärast algab päeva viimane katse.

Ja üldseis:

Kaheksanda katse tulemused hetkel:

Rally Estonia korraldajad edastasid palve: "Kes Georg Grossi auto põhjakaitsme leidis, palume see tagastada endale lähimale rajakohtunikule või hooldusparki OT Racingule."

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150062358045364224

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150061408412999680

Suninen 4.45,50, kaotust Tänakule 20,7 sekundit. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150059618397294592

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150059089000636417

Ühtlasi on kõik WRC masinad finišis ja Tänakule tuli katsevõit nii 7. kui 8. katselt. Täna on jäänud veel üks katse, milleks on 1.78km Elva linnakatse. See algab 19.20.

Märtin saab päeva eelviimasel katsel ajaks 4.40,2, kaotades Tänakule 15,4 sekundiga.

Gorbani ajaks 4.47,7. Kaotust kogunes ralli liidrile Tänakule 22,9 sekundiga.

"Kahju sellest, mis hommikul juhtus, see jättis kogu päevale pitseri. Muidu on läinud hästi ja töötame, et kõike paremaks muuta," võttis Evans senise päeva kokku. Samal ajal on rajal ka Gorban ja Märtin!

Evans kaotab finišis Tänakule 3,3, aga Lappile vaid 0,1 sekundiga. Britilt kolmas aeg tänaselt eelviimaselt katselt.

Lappi sõidab välja 8. katsel teise aja, Tänakust maas 3,2 sekundiga. "Auto on palju paremini tasakaalus, kui varasematel katsetel."

https://twitter.com/zidrun/status/1150056168523481088

Mikkelsen suutis vaatamata sõiduveale sõita Breeniga samas tempos, kaotades tiimikaaslasele vaid 0,3 sekundiga.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150055692189016064

https://twitter.com/PeepPahv/status/1150054400238469120

Üldarvestuses 8. olev Rainer Aus 7. katse järel: "Iga katsega naudin sõitu üha rohkem."

Breen kaotab Tänakule lõpuks 4,4 sekundiga. Rajal on ka Mikkelsen!

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150054262111686656

Tänakule 8. kiiruskatselt ajaks 4.24,8. Peatselt peaks finišisse jõudma ka Breen.

Jeets pani teelt välja, aga õnneks pääses mees kohe rajale tagasi!

Solberg jäi R5 masinatest alla vaid Gryazinile, ajaks tuli lõpuks 5.24,1, edestades ka Märtinit.

Ühtlasi on alanud ka 8. katse ehk Tänak on rajal!

Pietarinen edestab Sunineni 0,5 sekundiga, aga mõlemast mehest on selgelt kiirem Gryazin, kes oli Pietarinenist 10,1 sekundi jagu parem.

Mikkelseni stiilinäide:https://twitter.com/poikaans/status/1150052332178169859

Suninen jõudis katse lõppu ajaga 5.32,0. Pietarinen on temast viimases splitis 0,6 sekundiga ees.

"Liiga palju hüppeid oli siin, ei sobinud mulle väga. Väga hea on siin taas sõita. Loodan, et publik naudib seda rohkem kui mina, sest päris palju raskeid hetki on ikka ka," lausus Märtin muiates.

Märtini lõplik aeg 5.27,8. Tänakule jäi ta alla 19,2 sekundiga.

Märtin edestab Gorbanit viimases splitis üle 6 sekundiga!

Gorban finišis, ajaks tuli 5.37,0.

Mis aegu näitavad aga Gorban ja Märtin?

"Päris palju hüppeid on siin olnud ja oleme võtnud suhteliselt rahulikult. Üldjoontes on läinud kõik hästi," oli briti kommentaar katse järel.

Evans saab Tänaku ja Mikkelseni järel kolmanda aja, kaotust eestlasele 3,7 sekundit.

"Siin on hea näha palju inimesi. Eestlased on üks tõeline rallirahvas," kiitis Lappi siinset publikut.

Lappi aeg mahub Breeni ja Mikkelseni vahele, kaotas norralasele 2,7-ga aga edestas Breeni 3 sekundiga.

"Auto toimis nüüd hüpetel paremini kui varasemalt. Haardumist polnud aga eriti," sõnas Mikkelsen.

Mikkelsen tuli Breenist selgelt kiiremini, eestlasest jäi ta maha 3,1 sekundiga.

"Olen autoga väga rahul. Käitub täpselt nii nagu tahan. Peame valmistuma Soomeks nii palju kui võimalik," rääkis Breen.

Breen finišis, eestlasele jäi ta alla 8,8 sekundiga.

"Algus oli väga libe, sest oli palju lahtist vett, keskel oli aga kuiv ja nüüd katse lõpus sadas ikka korralikult. Väga kummaline, kuidas nii väikse ala peale nii palju erinevaid olusid mahub," rääkis Tänak pärast katset.

Tänak on samal ajal jõudnud finišisse, ajaks 5.08,6.

Breen kaotab kolmandas splitis Tänakule 1,7 sekundiga.

Tänak on seitsmendale katsele startinud!

Vihmasadu on küll lõppenud, aga teed on see-eest vähemalt katse alguses libedad.

10 minuti pärast on algamas päeva seitsmes katse.

Tehvandi hooldusalas on hakanud korralikult sadama.

Loodame, et Gross on homme taas stardis.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150039076780875777

Sellised on nüüd vahed esimeste meeste seas.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150038240717619200

Tänak ja Järveoja on saanud karistada, kuna hilinesid ühe minuti jagu vaheajapunkti. Karistuseks 10 sekundit karistust, mis siiski üldjärjestuses suurt ei muuda ehk edu Mikkelseni ees peaks nüüd olema 26,2 sekundit.

Taas on väike paus ja Rally Estonia jätkub kell 17.11 algava päeva seitsmenda katsega. Selleks on Rüa teine läbimine, pikkust 9.3 km.

Gryazini avarii avakatsel.https://twitter.com/ChristianWRC1/status/1150031986536460288

Tänaku edu kasvas, Aus tõusis kaheksandaks.

Tänak on võitnud juba kuuest katsest viis.

Taaskord näitab Solberg R5 klassis parimat aega, edestades Gryazinit 3 ja Pietarineni viie sekundiga.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150029439159472133

Muutused aga R5 klassis, kus Pietarinen möödub kaasmaalasest Suninenist!

Suninen finišis, ajaks tuleb 5.01,2.

"See oli hea katse, ei olnud liiga palju tobedaid hüppeid. Hästi sõidetav tee, minu jaoks vana hea tuttav katse," rääkis Märtin.

Võimas! Ühtlasi oli Märtini ajaks 4.34,4. Tänakust jäi ta maha 11,6 sekundiga.https://twitter.com/PeepPahv/status/1150026688224477184

Rajal on sõitmas ka Märtin, kes jääb paari sekundiga teistele WRC meestele vaheaegade põhjal alla.

Finišisse on jõudnud ka Gorban. Kaotust kogunes Tänakule 26 sekundit.

Evans sai kirja teise aja, edestades Lappit 0,7 sekundiga! "Okei katse, aga oleks võinud paremini. Väga kiired kurvid olid, kohati oli päris raske."

Lappi kaotas Tänakule 5,6 sekundiga. "Mõnes kohas oli väga libe, aga üldiselt oli tegu ülimalt kiire katsega. Üks ohtlik moment oli ka."

"Naudime sõitu, olime kiired ja sõidame väga pühendunult," oli Mikkelseni kommentaar

Mikkelsen jääb alla nii Tänakule kui ka Breenile, kaotust saarlasele tuli 8,2 sekundit.

Nüüd tuli ka Breeni aeg: 4.38,7.

Taas ei ole näha Breeni splitiaegu, aga Mikkelsen jäi viimase vaheajapunktis Tänakust maha 6,6 sekundiga.

"Päris keeruline, aga siiski puhas katse oli. Testisime ühte asja, mis ei töötanud paraku nii, nagu lootsime," sõnas Tänak pärast katset.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1150021405569892353

Tänaku ajaks kuuendal katsel 4.31,8.

Vot sellist lendu näitas Tänak viiendal katsel! https://www.instagram.com/p/Bz22Tgtni2J/

Tänak on kuuendale katsele startinud.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150016748143489025

Nüüd on väike paus ja kuues katse, milleks on Puugi esimene läbimine (10,21km), algab 15.33.

Üldseis viienda katse järel, Tänak suurendas eduseisu. Saatuslikuks sai aga katse Grossile, kes lõhkus auto nii õnnetult, et enam jätkata ei saanud.

Viienda katse kiireimad tulemused.

Solberg jõuab finišisse ajaga 5.27,7. Ta kaotab Gryazinile, aga edestas Sunineni ja Pietarineni.

Suninen finišis, kaotust Tänakule tuli 25,9 sekundit.

"Vägagi tuttav katse, olen seda korduvalt läbinud, aga mitte niimoodi. Üks hüpe ajas teist taga. Suur tõus samuti, see tuli ette varem, kui arvasin," rääkis Märtin katse järel.

Lõpuks kogunes Märtinil kaotust Tänakule 19,7 sekundiga.

Uhke! Märtin näitas teises splitis Evansist kiiremat aega.

Väikse sõiduvea lasi sisse ka Märtin, aga ta saab siiski korralikult jätkata!

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150009104745869317

Video Grossi õnnetusest: https://twitter.com/merililuuk/status/1150008869864857600

Gross jättis katse pooleli ning on tõmbunud tee äärde.

Gorban on finišis, kaotust Tänakule kogunes 27 sekundit. Mida näitab Märtin ja kas Gross jõuab finišisse?

Gross lõhkus korralikult auto ja on kaotanud oma kiiruse!

"Ott on näitamas loomulikult suurepärast kiirust. Katsel oli palju hüppeid, raske oli õigest sõidujoont ennustada," sõnas Evans.

Evans kaotas lõpuks 5,7 sekundiga, hetkel teine aeg.

Lappi kaotas finišis Tänakule 6,6 sekundiga. Saarlane on liikumas järjekordse katsevõidu suunas. Mida aga suudab Evans?

"Tänaku aeg.....see on võimatu," Mikkelseni tõdemus.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150006595503435776

"Imelik, ei olnud üldse tunda, et oleks rehv lõhkenud. Mõningates kohtades oli sõit hea, teistes jälle polnud pidamist," sõnas Breen. Samal ajal jõudis finišisse Mikkelsen, kes kaotas eestlasele 7,6 sekundiga.

Breenil lõhkes rehv ja iirlane kaotas Tänakule 26,3 sekundiga.

Breeni kohta me praegu aegu ei näe, aga Mikkelsen on teises splitis 5,1 sekundiga Tänakust maas.

Tänak on finišis. "Katse algus oli päris hea, lõpu poole oli veidi libedam."

Just nii!https://twitter.com/RallyEstonia/status/1150003866550906880

Tänak on katsele startinud!

Järgmine katse on RÜA 1, millel pikkust 9.3km.

Petter Solberg on Oliveri esitustega mõistagi rahul.https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-maailmameister-petter-solberg-poja-imelisest-kiirusest-helistasin-talle-et-ta-rahulikumalt-votaks?id=86829205

17-aastane Oliver Solberg saab Rally Estonial ikka kõvasti tähelepanu. Noormees on muidugi ka kiire ja kuues positsioon on selle selgeks tunnistuseks. https://twitter.com/planetemarcus/status/1149991318275461120

Oliver Solberg kaotab neljandal kiiruskatsel Mikkelsenile 17,8 sekundit ja läheb katsel üheksandaks. Üldarvestuses langeb ta kuuendaks, noorest norralasest saab mööda Elfyn Evans. Solbergist on kiiremad ka WRC-autodega sõitvad Märtin ja Gross. Eestlased kerkivad ülarvestuses seega norralasele lähemale. Märtin kaotab Solbergile 5,9 sekundiga. Gross kaotab Solbergile 15,5 sekundiga.

Selline oli R5 autode paremusjärjestus kolmanda katse järel: https://twitter.com/EerikPietarinen/status/1149988063667527680

Ott Tänak on neljanda katse järel jõudnud taas teenindusalasse. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149984978333327361

Suninen on R5 autoga ka finišis ning kaotust Mikkelsenile on 26,7 sekundit. Sel katsel praegu kaheksas aeg.

Tänaku edu üldarvestuses on jätkuvalt kindel. Tänak edestab Mikkelseni 20,4 sekundiga ja Lappit 31,5 sekundiga.

WRC-autode tulemused neljandalt kiiruskatselt. Tänak jäi tänavusel rallil esmakordselt kiiruskatse võidust ilma.

Märtin jääb sellel kiiruskatsel nüüd Grossile alla. Märtin kaotab kiiruskatse parimale Mikkelsenile 15,3 sekundiga. Gross kaotas norralasele 14,6 sekundiga.

Märtin on splittide järgi taas napilt Grossi edestamas.

Märtini stiilinäide:https://twitter.com/paddocknews/status/1149984288496070657

Gorban kaotab finišis Mikkelsenile 27,5 sekundiga.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149983340323323904

Evans finišis viienda ajaga, kaotust Mikkelsenile kogunes 7 sekundit.

Lappi: "Väike tee on üsna katki. Proovisime vahepeal ühte teist seadistust, nüüd lähme tagasi hommikuse seadistuse peale."

Lappi finišis, kaotust Mikkelsenile 3 sekundit.

https://twitter.com/drdiff/status/1149982411196915712

"Puhas katse oli. Läbisin ilma probleemideta," sõnas Mikkelsen pärast katset.

Tänaku katsevõitude seeria lõppeb! Mikkelsen finišis ja edestab saarlast 0,2 sekundiga. Norralane tegi vahe viimase splitiga.

Breen kaotab neljandal katsel Tänakule 4,2 sekundit."Kõik läheb plaanipäraselt. Mõnes kohas oli teeolud keerulised, teises kohas pehmed."

"Natuke tolmu sattus masinasse, aga vihma siin ei sadanud," sõnas Tänak neljanda katse järel.

Tänak finišis ajaga 5.28,7. Esimesest läbimisest on see 1,7 sekundi võrra aeglasem.

Breeni start neljandale katsele!https://twitter.com/paddocknews/status/1149979808731975680

Priit Koik käis vahepeal rajalt väljas, aga suutis kiirelt naasta, kaotust tuli maksimaalselt paar sekundit juurde.

Tänak startis neljandale katsele!

Esikümme kolme katse järel. Solberg üldarvestuses viies, aga võib eeldada, et auto korda saanud Evans tõuseb temast peagi mööda. Tänak ülikindel liider, Märtin seitsmes.

Solberg taas omaette klassist: ajaks 8.14,4. Edu Sunineni ees on juba 35 sekundit. "Katse lõpus hüppelt maandudes sõitsin läbi põõsaste."

Juba 6 minuti pärast algab neljas katse, milleks on Arula teine läbimine (10,95km). Seejärel on ees järjekordne hoolduspaus.

Pietarinen kaotab Suninenile 3,6 sekundiga.

Sunineni ajaks 8.26,5. Mida suudab aga R5 klassi hetkel valitsev Solberg?

"Nüüd läks katse paremini, kui esimesel läbimisel. Omasin rohkem kontrolli auto üle ja nautisin seda katset rohkem," sõnas Märtin.

Viimase kahe läbimise ajal pole kahjuks WRC otse-eetrist enam heli olnud kuulda, seega pole saanud Grossi ja Märtini kommentaare edastada.

Märtini ajaks 8.19,9. Põnevas konkurentsis edestab Grossi 0,1 sekundiga!

Gross on finišis ajaga 8.20,0. Mida suudab aga Märtin talle vastu panna?

Gorban saab ajaks 8.32,0.

Tänak on ühtlasi saanud järjekordse katsevõidu, aga ootame veel ka teisi aegu, kohe-kohe on tulemas Grossi ja pärast teda Märtini ajad.

Märtin kaotab avasplitis Tänakule 4,9 sekundiga.

Rajal on praegu Gorban, Gross ja Märtin.

Vaheaegade põhjal on näha, et Evans on auto korda saanud. Lõpuks kogunes Tänakule siiski kaotust 2,1 sekundit, mis on eestlase järel teine aeg.

Raja lõpu osas on vihm tugevamaks muutunud.

Lappi näitab Mikkelseniga sarnast tempot, norralasele kaotust 0,1 sekundit. "Teine läbimine on alati lihtsam. Üsna libedad olud olid hommikul, seega tööd on ikka teha. Tee oli rohkem lõhutud, kui arvasin."

Tasub mainida, et Mikkelsen on seniste katsete peale olnud ainus, kes suutnud ühes splitis Tänakust paremat aega näidata.

Mikkelsen näitas head tempot, kaotust Tänakule tuli lõpuks 2,5 sekundit. "Tunne on hea, aga ajad mitte."

Inimesed on vihmavarjud välja otsinud.

Breen finišis, eestlasele tuli kaotust juurde 8,5 sekundit. "Olen paremini autoga läbi saamas, kui arvasin. Kõik tundub hetkel toimivat. Tee oli ka okei, ainult kojamehed tuli vihma tõttu tööle panna."

Mikkelsen püsib praegu Tänaku tempos, 7.1 km peal kaotust 1,4 sekundit.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1149970125493297152

"Mõned kohad on päris libedad. WRC rallidel on tavaliselt väiksemad rajad ette sõidetud, aga siin on ju rekkadest jäänud jooned ees," muigas Tänak finišis.

Tänak finišis ajaga 7.55,0. Hommikusel läbimisel oli 8.00,1.

Mikkelsen edestab esimeses splitis Tänakut 0,2 sekundiga.

Breen jääb avasplitis eestlasest maha 2 sekundiga.

Tänaku kolmanda spliti ajaks on 3.39,7.

Ühtlasi on Tänak kolmandale katsele startinud.

Kolmanda katse lõpu osas on hakanud vihma sadama. Huvitav näha, kuidas see sõitjaid mõjutab.

Juba 10 minuti pärast algab kolmas katse.

Lappi on liikumas uutele katsetele.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149961220054835200

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-tanak-timmib-autot-teepuhastamiseks-sobivaks-martin-kais-pollul?id=86828411

Ken Torni sõnul on siinsetel teedel korralikud hüpped.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149955592032784386

Kiiruskatsete vahel on nüüd hoolduspaus, 3. katse algab kell 12.04, milleks on hommikuse Maaritsa teine läbimine. Pikkust sellel 14,56km.

Evansi kommentaar hommikustele katsetele.https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-elfyn-evans-avaldas-mis-probleem-teda-teisel-katsel-tabas?id=86828309

Selline on seis koos WRC ja R5 masinatega.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149948876394303488

Solberg tegi teisel katsel seljale haiget.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149948194916376577

Semjonov on esimesel kiiruskatsel keeranud auto üle katuse. Meeste endaga on õnneks kõik korras. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149947345343320065

Katsutal on tehnilisi probleeme ning tema jaoks on ralli läbi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149947157295837184

Suninen läheb seitsmendaks, kaotust Tänakule on 26,8 sekundit.

Märtini kommentaar teisele kiiruskatsele: „See katse oli juba natuke mugavam, kuid hüpped olid väga suured.“Grossi kommentaar teisele kiiruskatsele: „Võrreldes eelmise katsega oli juba parem. Sõitsin piiri peal. Ma ei ole ikka hommikuinimene.“

Rally Estonia üldseis teise kiiruskatse järel ,kui kõik WRC-autod on tulemuse kirja saanud:

WRC-autode tulemused teiselt kiiruskatselt:

Märtin läheb omakorda viiendaks. Märtin edestab Grossi 0,7 sekundiga, kaotust Tänakule on 17,3 sekundit.

Gross saab teisel katsel praegu viienda aja, kaotust Tänakule 18,0 sekundit.

Katse on hetkel peatatud.https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149943438533681152

Evansile lõpuks kaotust 48,1 sekundit.

Britt jääb 7,5 km peal juba peaaegu minutiga Tänakust maha! Evans oli avakatse järel teine.

Evans kahjustas teisel katsel autot, kui maandus hüppelt halvasti!

Lappilt neljas aeg, kaotust Tänakule 12,4 sekundit.

"Kõik on okei, naudin sõitu," sõnas Breen. Finišisse on jõudnud ka Mikkelsen, kaotust Tänakule 8,1 sekundit tuli juurde. "Katse oli juba parem. Sõitsin alguses ettevaatlikult, kitsastes oludes tundsin aga enesekindlalt."

Breen kaotab ka teisel katsel korralikult, kaotust koguni 10,8 sekundit. Kahe katse järel on iirlane maas 23,1 sekundiga.

Tänak: "Oli veidi raskem, kui avakatsel, aga muidu läks okeilt. Plaan on sõita kiiresti ja kasutada parimat sõidujoont."

Tänak on teise katse läbinud, ajaks 5.27,2. Tuletame meelde, et pärast teist katset on ka taas hoolduspaus, mida on täna kokku kuus.

https://twitter.com/drdiff/status/1149938598881431552

Esikümme avakatse järel.

Tänak on aga juba startinud teisele katsele, milleks on 10,95 km Arula esimene läbimine.

Jääme Solbergi vaheaja hetkel võlgu. "Sõit oli okei, ehkki katse algus oli hirmutav."

Takamoto edestab Pietarineni, ajaks 8.38,8.

Nikolai Gryazinit tabas probleem ja mees peab rehvi vahetama.

Kuuldavasti sõidab Oliver Solberg piiril! Noormees oleks hüppelt maandudes peaaegu rajalt välja sõitnud.

Vahepeal on läbinud katse ka R5 mehed Suninen ja Pietarinen, ajad vastavalt 8.32,3 ja 8.40,0.

Märtin sõidab ajaks 8.21,5. Kaotust Tänakule 21,4 sekundit. "Ma ei mäletagi, millal ralli nii põnev oli. Stardist saadik palju teravaid momente, aga lõpuks oleme finišis.

Grossi ajaks tuli 8.31,0. Kohe on aga finišis Märtin.

https://twitter.com/PeepPahv/status/1149934296704126977

Gross: "Päris hullumeelne värk on sõita WRC meeste vahel. Peame sõitma puhtalt. Loodame, et läheb hästi."

Ühtlasi on rajal ka Gross ja Märtin!

Gorban sõidab ajaks 8.35, kaardilugeja Larensi kommentaar: "Ei olnud hea sõit."

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149932860150824960

Evans sõidab välja teise aja, kaotust Tänakule 5,8 sekundit.

Lappi tuleb finišisse ja teistest veelgi aeglasemalt, ajaks 8.13,8. "Väga libedad olud, aga selleks siin olemegi, et autoga harjuda."

Mikkelsen kaotab samuti Tänakule, kaotust kogunes täpselt 10 sekundit. "Hakkan tasapisi rütmiga harjuma."

"Sõit oli korralik äratuskell, jäin mõnes kohas hätta, mida eile ei juhtunud. Probleeme oli alajuhitavusega," rääkis Breen

Breen jõudis finišisse ajaga 8.12,4, korralik kaotus Tänakule!

Hetkel on neli masinat esimest katset läbimas, siiamaani splittides keegi Tänakust kiirem pole olnud.

Tänak on jõudnud esimese katse lõppu ajag 8.00,10. "Teedepuhastamine on käimas. Oli hea sõit, aga oleme praegu teed kruusast puhastamas."

https://twitter.com/PeepPahv/status/1149929053954220032

Järgmisena tuleb starti Breen. Eestlastest stardib Gross seitsmenda ja Märtin kaheksandana.

Tänak on startinud esimesele katsele!

Rahvast on tõeliselt palju juba kohale tulnud. Eesti on rallirahvas!

Anname teada ka tänase ajakava, esimene katse on kohe-kohe algamas.8.30 Hoolduspaus A9.23 SS1 Sportland/Maaritsa 1 (14,56km)10.06 SS2 Circle K/Arula 1 (10,95km)10.56 Hoolduspaus B12.04 SS3 Kambja/Maaritsa 2 (14,56km)12.47 SS4 Cramo/Arula 2 (10,95km)13.37 Hoolduspaus C14.25 SS5 Shell Helix/RÜA 1 (9,30km)14.45 Hoolduspaus D15.33 SS6 Saku/Puugi 1 (10,21km)16.23 Hoolduspaus E17.11 SS7 Postimees/RÜA 2 (9,30km)17.42 SS8 LHV Autolaen/Puugi 2 (10,21km)18.32 Hoolduspaus F19.20 SS9 Ewentum/Elva linnaktse (1,78km)

Selline on esimeste meeste stardijärjekord!https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149925410118995969

Loe ka Hyundai bossi Andrea Adamo mõtteid Rally Estonia eel!https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-hyundai-boss-adamo-oleme-siin-selleks-et-breenile-ja-mikkelsenile-kogemusi-juurde-anda?id=86827585

Rahvast on juba pungil!

Esimesena jõudis aga hooldusparki Tänak!https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149914837499154437

Märtin on valmis!https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149919912355356672

Hommikust, rallisõbrad! Täna on algamas lõpuks Rally Estonia. Tuletame meelde, et vastavalt eile õhtul pidulikul avamisel sõitjate poolt tehtud otsustele stardivad täna esimene Tänak ja Järveoja.

Pressikonverents on sellega lõppenud! Nüüd on võimalus fännidel oma iidolitelt autogramme küsida.

Miks otsustasid tulla Rally Estoniale? "Istusin veebruaris või märtsis teleka taga üksi diivanil ja mõtlesin, et tahaks Rally Estonial osaleda. Üks põhjus lisaks, miks tulin, ongi see, et on kasvanud suuremaks aja jooksul. Siin on WRC sõitjad kohal ja hea on sõita siin. Tegu on minu koduralliga. Vanasti käisin koolis mööda samu teid, nii et olud on ka tuttavad. Loodetavasti tuleb üks fantastiline üritus."Testisin kolmapäeval ja olen jätkuvalt sellest väsinud," vastas Märtin muiates küsimusele, mis on tema eesmärk, kui kõik teised WRC sõitjad on testimas Soomeks.

Lappi: "Huvitav kogemus on, et juba kvalifikatsioonikatsel tuleb nii palju inimes. Peab publikut tänama!Rally Estonia on oluline, et saaksime testida Soome ralliks."

Kvalifikatsiooni katse võitnud Evans: "Enesetunne on hea. Sõidud on siiamaani hästi läinud. Täpselt nagu ülejäänud WRC mehed, oleme ka ise siin Soome ralliks valmistumas. See on peamine eesmärk."Kas tunne on ka teistsugune, kui osaled rallil, kus vähem survet? "Siin on küll vähem pingeid peale pandud, aga alati on oluline näidata head kiirust ja olla konkurentsivõimeline."

Mikkelsen: "Siin on väga palju rallifänne! Peamine eesmärk aga meil siin on ikkagi testida Soome ralliks. Siiamaani on sõidud möödunud positiivselt. Oleme üldse positiivselt meelestatud, sest usume, et uuendused, mida oleme autoga teinud, aitavad senist rasket hooaega paremuse poole muuta."

"Kahjuks me ei saa seda kunagi teada, sest ma polnud esimene. Asjaolud olid aga sellised ja stardime esimesena," vastas Tänak küsimusele, mis koha ta oleks valinud, kui oleks kvalifikatsiooni võitnud.

Tänak pressikonverentsil: "Tunne on suurepärane. Eelmisel aastal oli esimest korda nii suur üritus Eestis. Hea on tulla tagasi ja siin uuesti sõitmist nautida. Meil on palju toetajaid üle maailma ja see on tore. Rally Estonia on hea võimalus tulla kohale neile, kes muidu rallidele ei jõua."

Nüüd tulevad lavale pressikonverentsi jaoks ka Teemu Suninen ja Markko Märtin!

Tänak ja Järveoja otsustasid esimesena startida, mis tähendab seda, et tänasel katsel viiendaks jäänud Breen stardib homme järjekorras teisena.

Mikkelsen alustab homme kolmandana. Nüüd tuleb lavale Tänak ja Järveoja!

Lappi valis homseks neljanda stardipositsiooni.

Lavale on tulnud kvalifikatsioonikatse võitnud Evans!

Evans sai esimesena valida homse stardikoha ning britt stardib homme viiendana! Mis koha valib Lappi?

Pressikonverentsi viib läbi WRC sarjast tuntud Becs Williams.

Peagi on algamas Rally Estonial avalik pressikonverents, kus kohal Ott Tänak, Elfyn Evans, Andreas Mikkelsen, Esapekka Lappi, Craig Breen, Teemu Suninen ja Markko Märtin. Pärast seda toimub autogrammide jagamine!

Tänakul oli probleeme rehviga! Kuuldavasti lõhkes Tänaku masinal kvalifikatsioonikatse ajal rehv, mis ilmselt oli ka kehvema aja põhjuseks võrreldes konkurentidega. Lisaks rääkis Evans, kuidas nägi pärast kvalifikatsioonikatset Tänakut rehvi vahetamas tee ääres.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1149678098830548992

Breen jääb viiendaks, iirlane sai ajaks 2.56,658. Sellised siis lõplikud ajad.

Millist aega näitab Breen?

Lappi läheb teiseks, Tänak langeb neljandaks. Soomlase aeg 2.53,876.

Mikkelsen läheb praegu samuti Tänaku ette, ajaks 2.54,370.

Tänak sõitis ajaks 2.55,740. Järgmisena tulnud Evans aga edestab teda, ajaks 2.52,921.

Tänaku õhulend kvalifikatsioonis!https://twitter.com/paddocknews/status/1149665477309763599

Kvalifikatsioonikatse ongi alanud!

Peatselt on algamas kvalifikatsioonikatse, millest võtavad osa ainult viis WRC klassi sõitjat: Tänak, Evans, Lappi, Breen, Mikkelsen. Vastavalt kvalifikatsioonis näidatud aegadele saavad nad õhtusel stardipoodiumil valida omale stardipositsiooni homme algavaks Rally Estoniaks.

https://twitter.com/Nmls79/status/1149662065398697986

Tänak uuesti sõitmas!https://twitter.com/paddocknews/status/1149661476124106753

Lappi jaoks testikatse läbi, soomlane valmistub kvalifikatsioonikatseks.https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1149652701145227271

Sunineni auto on ka vahepeal hooldusalale jõudnud.

"Ei oska öelda, mis viimasel katsel juhtus. Korralik shakedown on siiamaani olnud. Nobe katse, nagu siin Otepääl ikka. Soome ralli jaoks me siin oleme ja annab ehk hea tunde Soomeks. Kõik on seni olnud hästi ja sõit on sujunud," sõnas Martin Järveoja, kes ise viimasel katsel kaasas polnud, hooldusplatsil.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-markko-martin-wrc-sarja-meestele-kannale-astumine-pole-reaalne?id=86823085

Probleeme on ka Suninenil!https://twitter.com/Karlip1/status/1149644609439408128

Väidetavalt tabas Tänakut testil tehniline probleem!https://twitter.com/Karlip1/status/1149642832325439490

Loe, mis probleem tabas Grossi testikatse esimesel läbimisel!https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-georg-gross-m-sport-aitas-lahendada-testikatsel-meid-tabanud-probleemi?id=86822293

Aegade osas veel nii palju, et osad sõitjad on rajal ehk järjestus võib muutuda.

Grossi stiilinäide:https://twitter.com/paddocknews/status/1149640213766930437

Vahepeal on ilmunud välja ka testikatse ajad! Kiireimat minekut näitas Tänak, talle järgnesid Evans ja Lappi. Märtin oli seitsmes.

https://twitter.com/drdiff/status/1149630058849374209

Noorem Solberg näitab taset.https://twitter.com/MartinMutli/status/1149621483150303233

https://twitter.com/IndusMihkel/status/1149617368290586625

Märtini õhulend!https://twitter.com/RannoPoklonski/status/1149606433287102464

"Saan praegu harjutada WRC masinaga kiirel teel sõitmist. Enesetunne on hea ja siiamaani on sõites kõik sujunud. Siin on kiired teed ja nagu öeldud, siis praegu keskendugi lihtsalt WRC autoga harjumisele," sõnas Craig Breen pärast testikatse esimesi läbimisi hooldusalas Delfile.

Niimoodi möödus Pietarineni testikatse.https://twitter.com/natalireinn/status/1149607251771944961

Kes võidab Breeni ja Mikkelseni omavahelise heitluse?https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-andreas-mikkelsen-tanak-on-siin-peafavoriit?id=86813495

Evans näitab samuti head minekut.

Lappi on aga naasnud samal ajal hooldusparki.https://twitter.com/Nmls79/status/1149600876517945350

Markko Märtin!https://twitter.com/drdiff/status/1149599989162659841

Tänaku ja Järveoja stiilinäide!https://twitter.com/PeepPahv/status/1149597045759463425

Mikkelsen annab kuuma!https://twitter.com/PeepPahv/status/1149593103780610048

Tänaku mõtted ralli eel:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-ott-tanak-videointervjuus-me-ei-tulnud-siia-tuhjalt-soitma?id=86810041

https://twitter.com/PeepPahv/status/1149587825907474432

https://twitter.com/MartinMutli/status/1149585218107404291

Loe ka tänases LP-s ilmnud Rally eellugu:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/urmo-aava-ja-sobrad-aitavad-wrc-tiimidel-soome-ralliks-valmistuda?id=86813443

Märtin startimas!https://twitter.com/MartinMutli/status/1149585261593948160

Vot nii! https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/tatu-laulja-julia-volkova-osaleb-rally-estonial-kaardilugejana?id=86817919

Breen näitab lendu!https://twitter.com/VeikoH/status/1149584165106405377

Siin ka pilt Pietarineni masinast.https://twitter.com/AkiLairi/status/1149585127720144897

Lappi mõtted ralli eel:https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/delfi-rally-estonial-esapekka-lappi-usun-et-vaatamata-pikale-pausile-naitab-markko-martin-siin-head-kiirust?id=86817741

Erinevalt WRC etapist võivad sõitjad teha siin nii palju läbimisi testikatsel, kui soovivad.

Rallilt on kosta ka informatsiooni, et üks sõitja on vastu kivi sõitnud, mille tõttu tekkis kerge paus. Selleks oli Pietarinen.

Mikkelseni stiilinäide:https://twitter.com/Nmls79/status/1149583429140275200

Mis on aga vahe testikatsel ja kvalifikatsioonikatsel ja miks on testikatsed eraldi?Kell 10 alanud testikatse on vaid 10 esimesele stardinimekirja mehele: WRC-autodega Tänak, Evans, Mikkelsen, Lappi, Breen, Gorban, Gross, Märtin ning kaks R5-klassi sõitjat: Suninen, Pietarinen. Teiste jaoks algab katse kell 12, et WRC masinatega mehed saaksid võimalikult palju testida.Kvalifikatsioonikatsel osalevad vaid WRC klassi sõitjad ehk Tänak, Evans, Mikkelsen, Lappi ja Breen. Vastavalt aegadele saavad nemad valida homme algavaks ralliks omale stardipositsioonid.

https://twitter.com/Nmls79/status/1149576463948980224

Testikatselt paraku otseaegu ei tule, aga anname esimesel võimalusel siiski meeste aegadest teada.

Tervist, rallisõbrad! Rally Estonia saab alguse täna ja parasjagu on käimas testikatse, kus sõidavad stardinimekirja esimesed 10 meest.