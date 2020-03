Eesti Autospordiliidu tegevjuhi tööd tegeva Janis Kaalu sõnul on juulis toimuma pidanud Rally Estonia siiani ametlikult kõikides võistluskalendrites. „Saatsime ralli korraldajatele päringu, kus viitasime, et oleme lugenud ja kuulnud, et Rally Estoniat tänavu ei toimu, ning palusime selle kohta ametlikku kinnitust,“ rääkis Kaal. „Võistluse ärajäämine on kalendri mõttes probleem ning meil oleks vaja seda teada.“