Autospordiliit küsib valitsuselt 450 000 eurot WRC tiimidega ralli korraldamiseks, allakirjutanute seas ka Tänak ja Märtin

Toodud neljast ettepanekust kaks on suunatud otse sportlaste toetamise, üks spordiürituse läbiviimise ja üks spordiala infotehnoloogilise infrastruktuuri arengusse. Peame vajalikuks rõhutada, et antud ettepanekuga ei taotle autosport endale priviligeeritud staatust teiste spordialade suhtes. Autosport on tänase riikliku rahastusmudeli raames pidanud tulema toime pea täies mahus isefinantseeruvana. Meie sportlaskond, meie klubid, meie treenerid ja meie võistluste läbiviijad on alati pidanud ise muretsema vajalike vahendite ja võimaluste pärast. Sellele vaatamata ja erasektori tänuväärsel toel oleme jõudnud maailmatasemel kõrgeimate võimalike saavutusteni. Paraku on erasektor täna ise abivajajate rivis ja käesoleval aastal toetamiseks vajaliku finantsvõimekuseta.

Eesti Autospordi Liit on organisatsioonina rakendanud kõiki võimalikke meetmeid alaliidu jätkusuutliku toimimise tagamiseks. Alaliidust on koondatud peaaegu kõik töötajad (alles vaid üks) ja töö käib vabatahtlikkuse alusel. Asjakohane on meenutada, et käesoleva aasta riigieelarves on sihtotstarbelise eraldisena ette nähtud 980 000 eurot WRC testralli korraldmiseks. Täna pakub Eesti Autospordi Liit riigile partnerlust, mille korral nimetatust väiksema kogukuluga tagaksime mitte ainult suurürituse toimumise erakorraliste olude kiuste, aga ka kogu autospordi jätkuvuse laiemalt.

Usume, et väikeriigina ei ole võimalik toetada kõike ja kõiki. Tehkem siis tarku valikuid ja toetagem meie tugevamaid ka kultuuri ja spordi vallas, nii nagu tehakse kaalutletud ja perspektiivi silmas pidavaid valikuid ettevõtluse toetamisel. Oleme avatud läbirääkimisteks, kohtumisteks, detailide täpsustamiseks Teile sobival ajal.