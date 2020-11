Autospordiliidu tegevjuht tülist Rally Estoniaga: erimeelsused said lahendatud ja sellest on omamoodi kõik võitnud

"Eks ta ongi olnud nagu Ameerika mäed, aga tahaks küll praegu öelda, et lõpp hea, kõik hea. Lõpp ei ole veel käes ja võib-olla veel paremaks läheb, aga seni ütleks, et head asjad on ju juhtunud. Rally Estonia on toimunud ja MM-etapina, väga hästi korraldatud. Selle kõige üle saame siin ainult üheskoos heameelt tunda ja ma usun, et oma kasu on sellest kogu autospordikogukond saanud moel või teisel," võttis Kaal Vikerraadio saates "Spordipühapäev" senise aasta kokku.

"Ma tahaks uskuda, et saime selle lehe puhtaks tegelikult juba enne ralli toimumist," lisas Kaal kevadise tüli kohta Rally Estoniaga. "Saime oma vaated ühtlustatud ja töörahu koju toodud, nii et ütleks, et praegu on autospordiliit vaatamata oma pisikesele organisatsioonile üsna tegus ja toimekas ja kõik liigub, tahaks arvata, paremuse poole. Kui neid erimeelsusi oli, siis tahaks öelda, et need said lahendatud ja sellest omamoodi on kõik võitnud."

Kaali hinnangul ei tohiks järgmise Rally Estoniaga seoses enam registreerimistasu ümber probleeme tekkida. "Selle asjaga on sel aastal muutunud nõnda palju, et vältimaks sellist, ma ütleks, pisut ebavajalikku avalikku diskussiooni, lahendasime neid küsimusi liikmeskonna sees. Juba augusti lõpus saatsime kõigile tutvumiseks välja 2021. aasta hinnakirja projekti. Sellele oli võimalus kahe kuu vältel anda tagasisidet, kriitikat, ettepanekuid ja ma pean ütlema, et ega ei tulnud ei üht ega teist eriti, mis ütleb, et küllap oleme selle hinnakirjaga tegelikult õigel teel olnud," sõnas ta.