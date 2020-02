See on peeglisse vaatamise koht - kõigile," ütles Eesti Autospordiliidu (EAL) juhatuse liige Raul Jeets. Jutt käib Rally Estonia korralduse ümber tekkinud tülist ning ralli peakorraldajate poolt kolmapäeval avalikustatud otsusest üritus ära jätta.

Esmaspäeval koguneb EALi juhatus, et arutada Rally Estonia ärajäämist. Delfile teadaolevalt, püütakse leida lahendus, kuidas tippsõitjate osalusega ralli Eestis siiski toimuks.