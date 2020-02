Autospordiliidu avaldus: Rally Estonia püüab meediakampaaniaga avalikkust eksitada

3. Rally Estonia’t korraldava Estonian Autosport Events MTÜ eestvedamisel toimunud kohtumisel Kultuuriministeeriumis viidi läbi hääletus Rally Estonia korraldamise või korraldamata jätmise küsimuses. Hääletada said neli Rally Estonia nõukoja liiget, neist üks Eesti Autospordi Liidu esindaja (Aivo Pärn), kes ainsana hääletas ralli toimumise poolt. Vastu olid nii Kultuuriministeeriumi esindaja kui kaks Rally Estonia toetajatena nõukotta määratud liiget (dokumenteeritud ka kohtumise protokollis). Eesti Autospordiliit ei ole mitte kunagi olnud ralli läbiviimise vastu. Viimast tõendab ka EAL poolt käesoleva aasta Rally Estoniale antud Läti Meistrivõistluste etapi õigused, samuti soov lülitada Rally Estonia planeeritava Baltic R2 Challenge sarja.

Peame kahetsusväärseks ja taunime olukorda, kus üks Eesti Autospordi Liidu liikmesklubi on endale soodsate ärililste tingimuste nimel asunud avalikult ründama ja õõnestama Eesti autospordikogukonna head mainet kaasates sellesse nii riigi esindajaid kui suhtekorraldajaid, samuti meedikanaleid Eestis ja välismaal. Rally Estonia korraldajad on süüdistanud Eesti Autospordi Liitu konkurentsiseaduse rikkumises, jättes samal ajal tähelepanuta asjaolu, et suures ulatuses riiklikult toetatuna on just nende korraldatav üritus suurim konkurentsimoonutus turul, millega teised autospordivõistluste läbiviijad silmitisi seisavad. Kõnelegu numbrid enda eest: Eesti Autospordi Liit sai kaheksa autospordi ala (autoralli, ringrada, rallikross, drift, kiirendus, off-road, kart, rahvasport) arendamiseks, järelkasvu tagamiseks, kohtunike koolitamiseks infrastruktuuri arenguks ja muudeks põhikirjaliste tegevuste täitmiseks aastal 2019 riiklike toetusi avalikust sektorist toetusi 90 tuhat eurot (2020. aastal see summa väheneb veelgi), üks võistluste korraldaja ühe ürituse läbiviimiseks riigilt otsetoetusena 980 000 eurot. Ükski teine autospordivõistluste läbiviija Eestis teadaolevalt riigipoolset rahalist toetust ei saa. Nende numbrite valguses ei ole asjakohane ega eetiline nõuda ebaõiglaste erisuste loomist ja kasutada selleks avaliku arvamusega manipuleerimist."