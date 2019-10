2020. aasta Rally Estonia toimub tavapärasest hiljem

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor:

„Niipea kui avaldati ametlikult WRC kalender asusime kiirelt suhtlema WRC promootori ja meeskondadega. Väga suuri valikuid ei olnud, sest me positsioneerime ennast muuhulgas Soome MM-ralli eelse testina ja oleme näinud, et seda võimalust kasutanud WRC sõitjad on olnud Soomes kiired. Parim näide on tänavused maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes on kahe viimase aasta Shell Helix Rally Estonia võitjad ja samuti võitnud mõlemal aastal ka Soome MM-ralli. Ajaliselt oleme nädal peale Keenias sõidetavat Safari rallit ja kaks nädalat enne Soome MM-rallit. Ka meeskonnad on kinnitanud, et see on neile parim lahendus. Ühtlasi on rallifännidel nüüd hea võimalus endale selleks nädalaks Lõuna-Eestis majutus ära broneerida ja täpsemad plaanid teha, et saada osa kümnenda Rally Estonia sündmustest.“

Shell Helix Rally Estonia ametlikul tänuõhtul toodi ka välja tänavuse ralli publikuarv. Positiumi poolt läbi viidud uuringu kohaselt sai Shell Helix Rally Estonia sündmustest osa 52 234 inimest, nendest Tartus reede õhtul avamisel, stardipoodiumil ja kontserdil 10 054 ja populaarseimal Rüa kiiruskatsel 20 075 pealtvaatajat.

