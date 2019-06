Sardiinias võidutsenud Dani Sordo: loodetavasti saan Saksamaal osaleda, aga olukord on keeruline

"Peamine eesmärk on lõbutseda. Ott (Tänak) kutsus mind sellele üritusele ning ma otsustasin tulla," sõnas Sordo Delfi Rallipäeva pressikonverentsil. "Kui ma Hispaanias mingi ürituse organiseerin, siis loodan, et sel juhul tuleb Ott mulle külla. Tulin siia ja loodetavasti saab lõbus olema, ehkki loomulikult oleks hea võita."

"On väga tore, et rahvale on antud selline võimalus näha WRC sõitjaid," jätkas Sordo. "Paljudel inimestel pole võimalust rallisid kohapeale vaatama minna."

Sordo pole saladust teinud, et tema tüdruksõber on eestlannast tantsija Jaana Vallmann, kellel ta ka aeg-ajalt külas käib. Võistluse tõttu on ta Eestis aga alles teist korda. Nimelt käis hispaanlane siin korra Poola ralli eelselt testimas.

Hiljuti Sardiinia rallil võidutsenud Sordo ei osale juulis toimuval Rally Estonial ega augusti alguses Soome autoralli MM-sarja etapil. Millal võib hispaanlast taas WRC roolis näha?