Rallipäev: lisategevused lastele ja peredele

Lastealal on hyppame.ee ja airjump.ee batuudid, Laste-liikluslinn Viimsi elektriautod ja selle suve trendikaim meelelahutus – põgenemistuba ratastel.

Exitmobiil.ee on muutnud põgenemistoad liikuvaks. Juba kolmandat suve tegutsev ettevõte on ehitanud põgenemistoad järelveetavatesse haagistesse, mis annab võimaluse põnevaid põgenemismänge mängida kus iganes. Exitmobiili põgenemistoad Saag ja Kuri Kloun on käinud nii metsades ja laantes kui ka saartel ja linnasüdameis – kus iganes üritus toimub ja kuhu kutsutakse. Nüüd tuleb üks põgenemistuba rallisõprade rõõmuks ka 30.juunil Tallinna Lauluväljakule.

Exitmobiiliga on närvikõdi, põnevus ja meeldejäävus garanteeritud nagu Ott Tänakul ralliauto roolis ja publikul raja ääres.

Exitmobiili projektijuhi Jaanus Lahe sõnul on teenuse populaarsus ja nõudlus kasvanud hüppeliselt: „Kui alustasime, siis inimesed reeglina ei teadnud, et põgenemistube saab kohale kutsuda ja pidime igale huvilisele kõik täpselt lahti seletama. Tänaseks on teadlikkus ja nõudlus nii palju kasvanud, et lepime vaid aegu kokku ja enamik tellijad on juba teemaga kursis. Üha kasvav nõudlus on pannud meid ka järjest uusi tube ehitama. Hetkel tegelemegi uue toaga Reede 13, mis peab mänguvalmis olema juba loodetavasti selle suve jooksul.

Põgenemistoad sobivad nii väikestele kui suurtele. „Püüame tubadest teha kaks versiooni, kus üks on väheke lihtsam ja teine raskem. Sellisel moel on mäng lastele jõukohane ja täiskasvanutele väljakutsuv“, räägib Jaanus.

Delfi Rallipäevale tasub tulla kogu perega, tegevusi jagub kõigile. Üritust korraldab Ekspress Meedia. Piletid müügil SIIN.