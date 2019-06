Ott Tänaku ilmaennustaja: päris suvi osaleb täie võimsusega Delfi rallipäeval

Esialgsed andmed aga näitavad, et selline suvi, mida ka muu maailm suvena tunnistab, on nädalavahetusel Eestist väisamas ja plaanib pea täie võimsusega osaleda ka Delfi rallipäeval.

„Tänaseks on näha, et juba laupäeva öö vastu pühapäeva on suhteliselt soe, Tallinnas alla +15 kraadi temperatuur ei langegi. Pühapäeva hommik on küll pisut pilvine ja pole päris välistatud, et ennelõunased pilved suvega taas-kohtumisel mõned rõõmupisarad poetatavad (meteoroloogid nimetavad seda mõneks vihmapiisaks), kuid lõunast läheb ilm juba päris ilusaks. Päike tuleb välja, ilmselt jääb ka tuul rahulikuks ja rallipäeva alguseks tõuseb õhutemperatuur Tallinna lauluväljakul juba mõnusalt üle +20 kraadi,“ teatas Ott Tänaku ilmaennustaja Hannes Tõnisson.

„Hilisel pärastlõunal on aga juba oodata umbes 25 kraadi sooja. Selline ilm on ilmselt eritellimus, et Dani Sordo oma pruudi kodumaal end veidi kodusemalt tunneks! Vaadates möödunud aastasse, on see umbes kümme kraadi soojem võrreldes mulluse Delfi rallipäeval, nii et varuge heaga limonaadi ja jäätise raha!“

„Tuul tuletab ennast küll iiliti meelde aga suvine päike ja Delfi rallipäeva lõpuni kestev, enam kui +20-kraadine soojus teevad olemise päris mõnusaks. Tänase seisuga ei ole karta ka seda, et kartidel sõitvad rallimehed märjaks võiks saada, rääkimata publikust, ehk siis ilm püsib pühapäeva õhtuni väheste pilvedega, soe ja kuiv! T-särk, lühikesed püksid ja õhtuks väike jakk oleks riietuse osas päris hea valik! Hea uudis on ka see, et suvi plaanib Eestis aega veeta ka veel esmaspäeval ja ka siis on kena ja soe ilm!“