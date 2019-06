OTSEBLOGI JA FOTOD | Ott Tänak ja nublu andsid lauluväljaku asfaldile "autogrammi". Nublu oli õnnelik, et hommikusöök söömata jäi

Delfi rallipäev

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänak võidab pika puuga! Roland teenib siiski ka päris kena aplausi. Loosiga ei vedanud lihtsalt.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tsiklimeeste omavahelise duellis alistas Marko Rohtlaan Juss Laansoo. Juss jäi stardis pisut magama, aga lucky loseri ringis jätkab temagi. Viimases paaris on vastamisi Roland Poom ja Ott Tänak.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Robert Virves võttis tänase päeva napima võidu Martin Kanguri üle. 0,87 sekundit jäi mehi lahutama!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Dani Sordo (pildil) võidus polnud küsimust ka! Janno Liguril läks natuke aega kaduma muru peale sõitmisega.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Sander Sepp saab võidu Robert Kutsari üle. Valmis panevad end Janno Ligur ja Dani Sordo. Olgu veel öeldud, et see krosskart, mille Roland Poom proovisõidus "kõveraks keeras", saadi korda ning varukarti veel vaja ei läinud.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Martin Järveoja võitis Joosep Ralf Nõgest!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Teises paaris võttis napi võidu Karl Martin Volver. Järgmine võistluspaar Martin Järveoja - Joosep Ralf Nõgene on end juba valmis panemas.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Rajal on Allan Kakri ja Karl Martin Volver. Meeke'il on võimalus veel lucky loser ringis tegusid teha.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänaku ja Nublu sõidust video: https://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/delfi-video-vaata-kuidas-ott-tanak-ja-nublu-lauluvaljakul-soorikuid-tegid?id=86689715

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Krosskartide eelsõidud algasid! Andre Kiil sai juba avaringis võidu Kris Meeke'i üle. Põhjaiirlasel tekkisid jälle probleemid ja mitu head sekundit läks kaduma.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Midagi pole öelda... Tänakul fännidest juba puudust ei tule.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänak ja nublu jätsid ka lauluväljaku värskelt maha pandud asfaldile oma "signatuuri".

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänak autogramme jagamas.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Lauluväljakul tegid just mõned "sõõrikud" Tänak ja nublu. Viimane oli õnnelik, et hommikusööki ei söönud.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Juss Laansoo

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Roland Poomi masina rattad on kõverad. Kas saadakse korda või võetakse kasutusele varuauto?

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Roland Poom pani jälle rajapiirded proovile ja tõi rajale punased lipud. Tänak ootab, kuni rada ära puhastatakse.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Publikut vaikselt koguneb. Nagu laulupidu juba!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Selline näeb stardiprotseduur välja: https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1145283120842887169

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Muru pealt võetakse veidi lisa...

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Keegi sõitis just esimeses kurvis rajapiirded laiali. Rajajulgestajatel on nüüd natuke toimetamist. See võib olla üks kohtadest, kus täna juhtuma hakkab!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Juhei! Meeke'i masin saadi sõidukorda. Proovisõidud võivad jätkuda.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Kris Meeke'il juba probleemid! Millegipärast on ta oma krosskardi raja äärde seisma jätnud. Ühel hetkel enam mäest üles ei vedanud. Saateauto läks vaatama, milles asi.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Krosskartide proovisõidud algasid. Pilt Kris Meeke'i piloodikabiinist.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Järjekord lauluväljaku värava taga.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Karl Martin Volver valmistub krosskarti istuma. Kell 13 hakkavad siin juba proovisõidud.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Dani Sordo ja Kris Meeke peavad sõjaplaani:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Ott saabus!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tere kõigile lauluväljakult! Niimoodi valmib tänane otseblogi, raadiotornist. Oleme teiega täna uste avamisest kuni sulgemisest välja.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Nublu käis souncheck'i tegemas:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Toyota paneb oma ala püsti:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänaku auto saabus Peetrist lauluväljakule!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Mõned fotod praegu lauluväljakul toimuvatest ettevalmistustest: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247559

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Video testipäevast:

