OTSEBLOGI JA FOTOD | Autosporditähed lustivad Delfi rallipäeval: Roland Poom sõitis krosskardi proovisõidul ratta kõveraks

Delfi rallipäev

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Roland Poomi masina rattad on kõverad. Kas saadakse korda või võetakse kasutusele varuauto?

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Roland Poom pani jälle rajapiirded proovile ja tõi rajale punased lipud. Tänak ootab, kuni rada ära puhastatakse.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Publikut vaikselt koguneb. Nagu laulupidu juba!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Selline näeb stardiprotseduur välja: https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1145283120842887169

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Muru pealt võetakse veidi lisa...

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Keegi sõitis just esimeses kurvis rajapiirded laiali. Rajajulgestajatel on nüüd natuke toimetamist. See võib olla üks kohtadest, kus täna juhtuma hakkab!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Juhei! Meeke'i masin saadi sõidukorda. Proovisõidud võivad jätkuda.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Kris Meeke'il juba probleemid! Millegipärast on ta oma krosskardi raja äärde seisma jätnud. Ühel hetkel enam mäest üles ei vedanud. Saateauto läks vaatama, milles asi.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Krosskartide proovisõidud algasid. Pilt Kris Meeke'i piloodikabiinist.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Järjekord lauluväljaku värava taga.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Karl Martin Volver valmistub krosskarti istuma. Kell 13 hakkavad siin juba proovisõidud.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Dani Sordo ja Kris Meeke peavad sõjaplaani:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Ott saabus!

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tere kõigile lauluväljakult! Niimoodi valmib tänane otseblogi, raadiotornist. Oleme teiega täna uste avamisest kuni sulgemisest välja.

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Nublu käis souncheck'i tegemas:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247561

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Toyota paneb oma ala püsti:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Tänaku auto saabus Peetrist lauluväljakule!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247561

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Mõned fotod praegu lauluväljakul toimuvatest ettevalmistustest: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247559

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Video testipäevast:

Gunnar Leheste, Tallinna lauluväljak: Fotod eilsest testipäevast Tabasalu kardirajal: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=247537