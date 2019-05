Motoringrajalt tuttav Marko Rohtlaan tuleb Delfi Rallipäevale: “Tulen päeva nautima ja viimaseks ei kavatse jääda!”

Motospordiga on Marko Rohtlaan olnud seotud juba 30 aastat ja tema karjäär on olnud täis väga palju erinevaid rahvusvahelisi võistlussarju ja tugevaid tulemusi. See lubab teda nimetada Eesti parimate motosportlaste hulka kuuluvaks. Oma aktiivse võidusõitja karjääri on ta lõpetanud ja toimetab nüüd Vihur Motosport meeskonna juhina. Koolitab meie tulevasi motosportlasi ja jagab oma kogemusi ning istub aeg-ajalt ise ka tsikli selga. Neljarattalisega muide, pole ta seni veel võidu sõitnud, seega teeb ta selles osas Delfi Rallipäeval debüüdi.

“Kui järele mõelda, siis ei ole tõesti võistelnud. Aga kui oled võidusõitja, siis on ju arusaam ja tunnetus olemas, kuidas asjad peaksid käima. Kindlasti tahaks ikka enne võistlust selle pilliga väheke trenni teha, seni olen saanud seda korra auto24ringil proovida. Usun, et sellega saab Lauluväljakul päris lõbus olema. Mingeid selgeid eesmärke mul pole, tahan seda päeva nautida ja viimaseks ei taha jääda. Üks eelis mul kindlasti on, krosskart on ju ringrajatsikli mootoriga ning seda maailma tunnen ma läbi ja lõhki, küll ma sellest maksimumi välja pigistan,” muigab Rohtlaan.