Martin Kangur Delfi Rallipäeval startimisest: “Võrreldes eelmise aastaga saab ainult paremaks minna.”

Eesti keeles esiauto sõidab katsed enne läbi ja annab võistlejale teada, millised muutused rajal on toimunud, selline süsteem on kasutusel ainult asfaldirallidel. Lisaks sellele on Tänak ja Kangur trennikaaslased ja head sõbrad. Seetõttu pole üllatus, et Martin Kangur on ka tänavu 30. juunil Tallinna Lauluväljakul Delfi Rallipäev 2 stardis.

Eelmine aasta Martin Kanguril Delfi Rallipäeval kõige paremini ei läinud. Loosi tahtel sai ta kohe kokku hiljem krosskartide võistluse võitnud Ott Tänakuga ja paraku oli tema see, kellel tehnilise vea tõttu tuli alt ära üks krosskardi ratas ja sealt edasi oli juba keeruline head tulemust teha. Seega, sellel aastal siis uuesti!

“Usun, et tuleb taas äge päev mõnusa seltskonnaga. See on selline hea meelelahutus nii publikule kui ka sõitjatele. Viimased kindlasti nalja tegema ei lähe ja kui on võistlus, siis on ikka võistlus. Enda seisukohast, ui vaadata eelmist aastat, siis siit saab ainult paremaks minna,” võtab Martin Kangur selle ja eelmise aasta naerdes kokku.

Martin Kangur tegi esimesed stardid autospordis aastal 2005 ja tegutses selles maailmas aktiivselt 10 aastat. Selle aja jooksul sõitis ta nii Eestist, olles tulnud Eesti meistriks, Euroopa meistrivõistluste eelkäija IRC sarjas, kus tuli omas klassis kolmandaks ja ka autoralli MM-sarjas WRC 2 klassis.