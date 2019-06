Martin Järveoja, eelmise aasta poolfinalist kaitseb Delfi Rallipäeval kaardilgejate au

Esimesel Delfi Rallipäeval eelmisel aastal näitas ta selgelt, et saab edukalt hakkama ralliauto mõlemal istmel. Järveoja kihutas krosskardiga välja poolfinaali, kus pidi alla vanduma toonasele tiimikaaslasele Esapekka Lappile. Aga enne seda pidid Lauluväljakul tema paremust tunnistama mitmed sõidumehed. Seega, kas sellel aastal on eesmärgiks finaal?

Martin Järveoja jääb ise selle kõige juures tagasihoidlikuks nagu ikka. Aga on selge, et spordimehe hing, on ta ju ka viiekordne judo Eesti meister, ei luba vähemat kui maksimumi endast anda.

“Eelmine aasta tuli jah, hästi välja. Eks kindlasti mitte väga keeruline rada võis mind soosida aga see oli ühesugune kõigile. Kui sa küsid, kas sellel aastal finaali, siis ma ei tee mingeid konkreetseid plaane. Nagu eelmine aasta tahaks ka sellel aastal veeta ühe mõnusa päeva lahedas seltskonnas ja rajal krosskartidega lustida. Eks siis ole näha, kuidas läheb. Samas, eks mul ole samamoodi kui teistel, et kui kiiver pähe läheb, rihmad kinni tõmmatakse ja roheline tuli süttib, siis ikka tahad anda maksimumi. On hea, et selliseid sündmusi Eestis tehakse, saame sellises meelelahutuslikus võtmes inimestele autosporti näidata ja paljudele võib see olla just esimene kokkupuude selle alaga,” räägib Martin Järveoja.

Möödunud nädalavahetusel startisid Ott Tänak ja Martin Järveoja Toyota Yaris WRC’ga Portugali MM-rallil. Tänavu nüüdseks juba kolm rallit võitnud Tänak ja Järveoja on igal rallil ühed kindlad soosikud võidu osas. Enne Delfi Rallipäeva on neil veel üks WRC etapp, Sardiinias ja loodetavasti saab 30. Juunil Tallinna Lauluväljakul tervitada selle hetke WRC sarja liidreid.