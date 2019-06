Janno Ligur: “Ootasin kutset Delfi Rallipäevale!”

Janno Ligur on valitud Eesti parimaks rallikrossisõitjaks, ta on tulnud Eesti meistriks ja ta osaleb mitmendat aastat Euroopa meistrivõistlustel rallikrossis, kus on teinud mitmel korral väga häid tulemusi.

“Kui aus olla, siis ma juba ootasin seda kutset, sest eelmisest aastast jäi väga hea mälestus. Crosskardiga olen nagu paljud teised vähe kokku puutunud aga nagu eelmine aasta kavatsen ka sellel aastal seda päeva nautida. Seltskond on vägev ja lisaks sõidule saan ka WRC sarja tippsõitjatega muljeid vahetada. Väga hea, et selliseid päevi korraldatakse, see on autospordile kasuks,” ütles Janno Ligur.

Hetkel on Ott Tänaku ja Martin Järveoja kõrval oma osalemist Delfi Rallipäeval kinnitanud kaks WRC sõitjat Kris Meeke ja Dani Sordo, Ott Tänaku meeskonnas asfaldirallidel esiauto ehk gravel crew roolis olev endine rallisõitja Martin Kangur. Rallisõitjatest on kohal Roland Poom ja Robert Virves. Crosskartide Eesti meistrisarjast tulevad rajale Sander Sepp, Robert Kutsar, Joosep Ralf Nõgene, Andre Kiil ja Allan Kakri. Motokrossi esindab Delfi rallipäeval Juss Laansoo ja motoringrajalt tuleb esmakordselt crosskardiga kihutama Marko Rohtlaan.

Delfi Rallipäev Ott Tänakuga 2 toimub 30. juunil Tallinna Lauluväljakul. Crosskartidega võidukihutamine on päeva põhiosa aga selle kõrval jagub seal tegevust pea igale pereliikmele. Kindlasti on Delfi Rallipäeva ühed tipphetked Ott Tänaku demosõidud Toyota Yaris WRC’ga