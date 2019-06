DELFI VIDEO | Ott Tänak kutsub kõiki Delfi Rallipäevale krosskartidega võidukihutamisele kaasa elama!

Mõistagi on stardis Ott Tänak. Lisaks Tänakule astub võistlustulle ka tema kaardilugeja Martin Järveoja.

Hetkel on Ott Tänaku ja Martin Järveoja kõrval oma osalemist Delfi Rallipäeval kinnitanud nende meeskonnas asfaldirallidel esiauto ehk gravel crew roolis olev endine rallisõitja Martin Kangur, autoringrajasõitja Kevin Korjus, motokrossist tuttav Juss Laansoo, motoringrajalt tulevad Anastassia Kovalenko ja Marko Rohtlaan. Rallisõitjatest on oma nime kirja pannud Ken Torn.

Delfi Rallipäev Ott Tänakuga 2 toimub 30. juunil Tallinna Lauluväljakul. Krosskartidega võidukihutamine on päeva põhiosa aga selle kõrval jagub seal tegevust pea igale pereliikmele. Kindlasti on Delfi Rallipäeva ühed tipphetked Ott Tänaku demosõidud Toyota Yaris WRC’ga, kus üheks kaardilugejaks on nublu.