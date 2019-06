DELFI VIDEO | Ott Tänak Delfi Rallipäevast: konkurents on tugev ja sõidumehi on siin palju

"Konkurents on tugev. Sõidumehi on siin palju ja kõik on ikkagi professionaalid, aga lõpuks on kõige olulisem ikka lahe atmosfäär," sõnas Tänak Delfi Rallipäeva eel.

"Sarnasusi leida on keeruline. Üks on krosskart ja teine on auto, muid sarnaseid asju pole, kui rool, pedaal ja käigukang," võrdles Tänak erinevust krosskardi ja WRC auto vahel.

Delfi Rallipäeva pressikonverentsil loositi ühtlasi ka esimese ringi võistluspaarid. Tänaku vastaseks tuleb esimeses ringis Junior WRC-s kihutava Roland Poomiga.

Vaata videost, mida Tänak veel pühapäevase ürituse kohta ütles!