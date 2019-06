DELFI VIDEO | Martin Järveoja suur lubadus: teen tulevikus mõnel rallil kaasa ka sõitjana!

"Hinges on rahulik tunne. Kodurahu huvides läks hästi. Rahul pole sellega, et ajad läksid järjest kehvemaks. Tegin esimeses voorus oma parima aja. Eks kardid olid ka erinevad, aga selle taha ei poe," rääkis Tänaku kaardilugeja videointervjuus.

Samas oli Järveoja rahul, et tegi kõikidele teistele sõitjatele ära. "Kuigi ma loen kaarti, jälgin silmanurgast ikka, mida teha ja tunnetan kiirust. Olen mõelnud, et võiks kunagi ühe ralli kaasa teha ja millalgi see ka juhtub," sõnas ta.

Vaata lisaks videost, kuidas hindab Järveoja Tänaku potentsiaali kaardilugejana!